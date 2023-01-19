На продаж виставили рідкісний спортивний хетчбек Містера Біна (фото)

Хетчбек Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II належав Роуену Аткінсону. Пробіг рідкісного автомобіля складає лише 90 000 км.

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На аукціон Silverstone Auctions виставлять спортивний хетчбек Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II 1993 року випуску, який належав знаменитому британському акторові Роуену Аткінсону. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного будинку.

Роуен Аткінсон, який прославився завдяки ролі дивакуватого Містера Біна, має приголомшливу колекцію рідкісних автомобілів. Він їздив на найшвидшому суперкарі 90-х McLaren F1, а також володів Mercedes-Benz E 500, Aston Martin Vantage і Lancia Thema 8.32.

Хот-хетч Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II знаменитий своїм гоночним родоводом. Різні версії моделі успішно виступали у чемпіонаті світу з ралі.

[ + – ] Lancia Delta HF Integrale прославився завдяки перемогам у ралі Фото: Silverstone Auctions

HF Integrale Evoluzione II є топовою дорожньою модифікацією моделі, створеної для омологації для світового чемпіонату з ралі. Під капотом у неї встановлений 2,0-літровий бензиновий двигун із турбонаддувом, який видає потужність 215 к.с. і 315 Нм крутного моменту. Автомобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 5,7 секунди і оснащується системою повного приводу.

[ + – ] Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II оснащується потужним 2,0-літровим турбованим двигуном Фото: Silverstone Auctions

Роуен Аткінсон купив Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II у травні 2021 року. Пробіг автомобіля складає лише 90 тисяч км. В аукціонному будинку зазначили, що актор часто їздив цим авто.

[ + – ] Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II має пробіг лише 90 тисяч км. Фото: Silverstone Auctions

Цей хетчбек був побудований для японського ринку, але у 2011 році його імпортували до Великобританії. Він забарвлений у колір Lord Blue, який нечасто зустрінеш на інших Delta HF Integrale.

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Торги за автомобіль пройдуть 25 лютого на гоночному ретро-шоу у Стоунлі-парку, Уорікшир. Аукціонери очікують продати його за ціною від 80 000 до 92 500 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції на аукціон Artcurial виставили рідкісний Ferrari 340 America Barchetta 1951 з кузовом Touring Superleggera.