Елегантний рекордсмен: гоночний Ferrari 50-х піде з молотка за ціною літака (відео)

Ferrari 340 America Barchetta оснащений 300-сильним V12 і здатний розвинути 280 км/год. У 1954 році автомобіль встановив рекорд швидкості в американській Дайтоні.

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У Франції на аукціон Artcurial виставили рідкісний Ferrari 340 America Barchetta 1951 з кузовом Touring Superleggera. За знамените гоночне авто планують отримати від 5 до 8 мільйонів євро — як за реактивний літак HondaJet. Його подробиці викрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Суперкар брав участь у найзнаменитіших перегонах Фото: Artcurial

Настільки висока ціна обумовлена, насамперед, рідкістю моделі. Ранні Ferrari випускалися дуже малими партіями і таких двомісних родстерів з елегантним кузовом Touring зібрали всього шість.

[ + – ] Салон авто вимагає реставрації Фото: Artcurial

Свого часу це був найпотужніший і найшвидший Ferrari. Його 4,1-літровий 300-сильний V12 дозволяв розвивати швидкість приблизно 280 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 300-сильний V12 Фото: Artcurial

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До того ж, у Ferrari 340 America насічена гоночна історія. Суперкар брав участь у знаменитих змаганнях "24 години Ле-Мана" та "12 годин Себрінга". На ньому виступали відомий американський гонщик Едді Голл та чемпіон "Формули-1" Майкл Хоторн. А в 1954 році авто встановило рекорд швидкості в американській Дайтоні — розігналося до 218,9 км/год на короткій дистанції 1 миля (1,6 км).

Із середини 50-х Ferrari 340 припинив брати участь у перегонах і неодноразово змінював власників. У 2013 році почалася реставрація авто — кузов і ходову відновили, а ось двигун і салон ще потрібно упорядкувати. Але навіть у неідеальному стані суперкар Ferrari дуже дорогий.

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