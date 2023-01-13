Найдорожча Toyota в історії виставлена на продаж за ціною трьох Ferrari (фото)
Загалом у 1967-1970 роках випущено лише 337 купе Toyota 2000GT. Елегантний і швидкий спорткар прославив японську марку на весь світ.
У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили Toyota 2000GT 1967 року. Попередньо автомобіль оцінили в 700 000 євро — на рівні трьох суперкарів Ferrari F8 Tributo. Історію авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Toyota 2000GT вважається найдорожчою моделлю за всю історію марки. Спорткар допоміг японській компанії голосно заявити про себе на весь світ і кинути виклик іменитим європейським моделям. А ще він відзначився гучними перемогами в перегонах.
Усього з 1967 по 1970 роки випустили лише 337 купе Toyota 2000GT і два кабріолети. Версії без даху створили спеціально для фільму про Джеймса Бонда "Живеш лише двічі". Зараз ці авто дуже цінуються колекціонерами, і часом вартість Toyota 2000GT перевищує мільйон євро.
Спорткар Toyota 2000GT відрізняється елегантним дизайном із довгим капотом і зрушеним назад салоном. У конструкції використані інноваційні для 60-х років рішення: авто отримало висувні фари, повністю незалежну підвіску й дискові гальма всіх коліс.
У розробці Toyota 2000GT брала участь компанія Yamaha. Саме вона створила 2,0-літрову рядну шістку потужністю 150 к.с. Із нею купе розганяється до сотні за 8,4 секунди й розвиває 220 км/год.
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