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Авто

Самая дорогая Toyota в истории выставлена на продажу по цене трех Ferrari (фото)

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Фото: RM Sotheby's | Toyota 2000GT является самой ценной моделью японской марки

Всего в 1967-1970 годах выпущено лишь 337 купе Toyota 2000GT. Элегантный и быстрый спорткар прославил японскую марку на весь мир.

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В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили Toyota 2000GT 1967 года. Предварительно автомобиль оценили в 700 000 евро – на уровне трех суперкаров Ferrari F8 Tributo. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

Toyota 2000GT 1967, Toyota 2000GT, Toyota 2000, спорткар Toyota, самая дорогая тойота Fullscreen
Автомобиль отличается элегантным дизайном
Фото: RM Sotheby's

Toyota 2000GT считается самой дорогой моделью за всю историю марки. Спорткар помог японской компании громко заявить о себе на весь мир и бросить вызов именитым европейским моделям. А еще он отметился громкими победами в гонках.

Toyota 2000GT 1967, Toyota 2000GT, Toyota 2000, спорткар Toyota, самая дорогая тойота Fullscreen
Порой стоимость Toyota 2000GT превышает миллион евро
Фото: RM Sotheby's

Всего с 1967 по 1970 годы выпустили только 337 купе Toyota 2000GT и два кабриолета. Версии без крыши создали специально для фильма о Джеймсе Бонде "Живешь лишь дважды". Сейчас эти авто очень ценятся коллекционерами и порой цена Toyota 2000GT превышает миллион евро.

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Спорткар Toyota 2000GT отличается элегантным дизайном с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. В конструкции применены инновационные для 60-х годов решения: авто получило выдвижные фары, полностью независимую подвеску и дисковые тормоза всех колес.

Toyota 2000GT 1967, Toyota 2000GT, Toyota 2000, спорткар Toyota, самая дорогая тойота Fullscreen
Двигатель для спорткара разработали специалисты Yamaha
Фото: RM Sotheby's

В разработке Toyota 2000GT принимала участие компания Yamaha. Именно она создала 2,0-литровую рядную шестерку мощностью 150 л. с. С ней купе разгоняется до сотни за 8,4 с и развивает 220 км/ч.

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