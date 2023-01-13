Самая дорогая Toyota в истории выставлена на продажу по цене трех Ferrari (фото)

Всего в 1967-1970 годах выпущено лишь 337 купе Toyota 2000GT. Элегантный и быстрый спорткар прославил японскую марку на весь мир.

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В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили Toyota 2000GT 1967 года. Предварительно автомобиль оценили в 700 000 евро – на уровне трех суперкаров Ferrari F8 Tributo. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Автомобиль отличается элегантным дизайном Фото: RM Sotheby's

Toyota 2000GT считается самой дорогой моделью за всю историю марки. Спорткар помог японской компании громко заявить о себе на весь мир и бросить вызов именитым европейским моделям. А еще он отметился громкими победами в гонках.

[ + – ] Порой стоимость Toyota 2000GT превышает миллион евро Фото: RM Sotheby's

Всего с 1967 по 1970 годы выпустили только 337 купе Toyota 2000GT и два кабриолета. Версии без крыши создали специально для фильма о Джеймсе Бонде "Живешь лишь дважды". Сейчас эти авто очень ценятся коллекционерами и порой цена Toyota 2000GT превышает миллион евро.

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Спорткар Toyota 2000GT отличается элегантным дизайном с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. В конструкции применены инновационные для 60-х годов решения: авто получило выдвижные фары, полностью независимую подвеску и дисковые тормоза всех колес.

[ + – ] Двигатель для спорткара разработали специалисты Yamaha Фото: RM Sotheby's

В разработке Toyota 2000GT принимала участие компания Yamaha. Именно она создала 2,0-литровую рядную шестерку мощностью 150 л. с. С ней купе разгоняется до сотни за 8,4 с и развивает 220 км/ч.

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