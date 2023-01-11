Старая 46-летняя пятерка BMW уйдет с молотка по цене нового Maybach (фото)

Всего выпустили только 11 Alpina B2 и это первый спортивный седан от знаменитого немецкого тюнинг-ателье. Он разгоняется до 230 км/ч и в 70-х был одним из самых быстрых авто своего класса.

Related video

В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили старый BMW 5 Series E12 1976 года. Седан предварительно оценили в 150 000 – 175 000 евро – на уровне нового Mercedes-Maybach GLS. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Alpina B2 — первый спортивный седан от немецкого ателье Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что продается не стандартная пятерка BMW, а ее заряженный вариант Alpina B2. Всего выпустили только 11 таких авто и это первый спортивный седан от знаменитого ателье Alpina.

[ + – ] В салоне заменены кресла и руль Фото: RM Sotheby's

BMW Alpina B2 был одним из самых быстрых седанов своего времени. Его оснастили 3,0-литровой рядной шестеркой на 230 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Авто разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с и развивает 230 км/ч.

Важно

Опередивший время: на аукцион выставлен очень редкий и необычный лимузин Tatra (фото)

Кроме того, тюнинг BMW 5 Series включает доработку подвески и тормозов. Примечательно, что от стандартного BMW 5 Series E12 заряженная версия отличается лишь минимальными деталями – передним спойлером, фирменными спицованными колесами Alpina и яркой раскраской. В салоне установлены спортивные кресла, руль и рычаг КПП.

[ + – ] Под капотом установлена 230-сильная шестерка Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль активно эксплуатировался до начала 90-х, но затем был заброшен. Позже его нашли и в 2008-2014 годах провели полную реставрацию.

Ранее Фокус сообщал, что в Венесуэле обнаружен легендарный Lamborghini Countach с пробегом всего 6000 км. Авто 30 лет прятали от сторонних глаз.