Старая 46-летняя пятерка BMW уйдет с молотка по цене нового Maybach (фото)
Всего выпустили только 11 Alpina B2 и это первый спортивный седан от знаменитого немецкого тюнинг-ателье. Он разгоняется до 230 км/ч и в 70-х был одним из самых быстрых авто своего класса.
В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили старый BMW 5 Series E12 1976 года. Седан предварительно оценили в 150 000 – 175 000 евро – на уровне нового Mercedes-Maybach GLS. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.
Дело в том, что продается не стандартная пятерка BMW, а ее заряженный вариант Alpina B2. Всего выпустили только 11 таких авто и это первый спортивный седан от знаменитого ателье Alpina.
BMW Alpina B2 был одним из самых быстрых седанов своего времени. Его оснастили 3,0-литровой рядной шестеркой на 230 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Авто разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с и развивает 230 км/ч.
Кроме того, тюнинг BMW 5 Series включает доработку подвески и тормозов. Примечательно, что от стандартного BMW 5 Series E12 заряженная версия отличается лишь минимальными деталями – передним спойлером, фирменными спицованными колесами Alpina и яркой раскраской. В салоне установлены спортивные кресла, руль и рычаг КПП.
Конкретно этот автомобиль активно эксплуатировался до начала 90-х, но затем был заброшен. Позже его нашли и в 2008-2014 годах провели полную реставрацию.
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