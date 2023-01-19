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Унікальний 73-річний кабріолет від українського дизайнера продають за 700 тисяч євро (фото)

Delahaye 135 MS, Delahaye 135, Яків Савчик, Delahaye 135 MS 1950, Delahaye 135 MS Saoutchik
Фото: Artcurial | Delahaye 135 MS створений дизайнером Яковом Савчиком

Зовнішній вигляд Delahaye 135 MS розробив стиліст Яків Савчик з України. Своїми опуклими формами кабріолет нагадує дирижабль.

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У Парижі на аукціон Artcurial виставлений унікальний Delahaye 135 MS 1950 року. За нього планують отримати до 700 000 євро. Про авто розповіли на офіційному сайті аукціонного дому.

Delahaye 135 MS, Delahaye 135, Яків Савчик, Delahaye 135 MS 1950, Delahaye 135 MS Saoutchik Fullscreen
Кабріолет оцінили у 700 000 євро
Фото: Artcurial

Delahaye 135 MS — розкішна модель преміальної французької марки, що випускалася з 1935 до 1954 року. Усього випустили близько 2000 цих авто і значна їхня частина отримали ексклюзивні кузови від знаменитих ательє.

Delahaye 135 MS, Delahaye 135, Яків Савчик, Delahaye 135 MS 1950, Delahaye 135 MS Saoutchik Fullscreen
У кабріолета елегантний обтічний дизайн
Фото: Artcurial

Зовнішній вигляд саме цього автомобіля розробляв відомий дизайнер українського походження Яків або Жак Савчик (справжнє прізвище — Савчук). Він емігрував до Франції в юному віці наприкінці XIX століття і заснував у передмісті Парижа кузовне ательє Saoutchik.

Delahaye 135 MS, Delahaye 135, Яків Савчик, Delahaye 135 MS 1950, Delahaye 135 MS Saoutchik Fullscreen
Салон Delahaye 135 MS оброблений дорогою шкірою
Фото: Artcurial

Яків Савчик працював не лише з Delahaye, а й із Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Cadillac та Talbot. Його твори відрізнялися авангардним стилем та сміливими рішеннями.

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Delahaye 135 MS Яків Савчик зробив схожим на дирижабль — у дизайні переважають роздуті форми, а крила інтегровані у кузов. Також є численні хромовані деталі, а салон оброблений шкірою.

Delahaye 135 MS, Delahaye 135, Яків Савчик, Delahaye 135 MS 1950, Delahaye 135 MS Saoutchik Fullscreen
Під капотом встановлена 145-сильна шістка
Фото: Artcurial

Кабріолет оснащений 3,5-літровою шісткою потужністю 145 к. с. та інноваційною напівавтоматичною коробкою передач. Його максимальна швидкість становить 150 км/год.

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