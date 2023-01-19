Унікальний 73-річний кабріолет від українського дизайнера продають за 700 тисяч євро (фото)

Зовнішній вигляд Delahaye 135 MS розробив стиліст Яків Савчик з України. Своїми опуклими формами кабріолет нагадує дирижабль.

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У Парижі на аукціон Artcurial виставлений унікальний Delahaye 135 MS 1950 року. За нього планують отримати до 700 000 євро. Про авто розповіли на офіційному сайті аукціонного дому.

[ + – ] Кабріолет оцінили у 700 000 євро Фото: Artcurial

Delahaye 135 MS — розкішна модель преміальної французької марки, що випускалася з 1935 до 1954 року. Усього випустили близько 2000 цих авто і значна їхня частина отримали ексклюзивні кузови від знаменитих ательє.

[ + – ] У кабріолета елегантний обтічний дизайн Фото: Artcurial

Зовнішній вигляд саме цього автомобіля розробляв відомий дизайнер українського походження Яків або Жак Савчик (справжнє прізвище — Савчук). Він емігрував до Франції в юному віці наприкінці XIX століття і заснував у передмісті Парижа кузовне ательє Saoutchik.

[ + – ] Салон Delahaye 135 MS оброблений дорогою шкірою Фото: Artcurial

Яків Савчик працював не лише з Delahaye, а й із Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Cadillac та Talbot. Його твори відрізнялися авангардним стилем та сміливими рішеннями.

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Delahaye 135 MS Яків Савчик зробив схожим на дирижабль — у дизайні переважають роздуті форми, а крила інтегровані у кузов. Також є численні хромовані деталі, а салон оброблений шкірою.

[ + – ] Під капотом встановлена 145-сильна шістка Фото: Artcurial

Кабріолет оснащений 3,5-літровою шісткою потужністю 145 к. с. та інноваційною напівавтоматичною коробкою передач. Його максимальна швидкість становить 150 км/год.

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