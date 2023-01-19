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Уникальный 73-летний кабриолет от украинского дизайнера продают за 700 000 евро (фото)

Delahaye 135 MS, Delahaye 135, Яков Савчик, Delahaye 135 MS 1950, Delahaye 135 MS Saoutchik
Фото: Artcurial | Delahaye 135 MS создан дизайнером Яковом Савчиком

Внешний вид Delahaye 135 MS разработал стилист Яков Савчик из Украины. Своими выпуклыми формами кабриолет напоминает дирижабль.

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В Париже на аукцион Artcurial выставлен уникальный Delahaye 135 MS 1950 года. За него планируют выручить до 700 000 евро. Об авто рассказали на официальном сайте аукционного дома.

Delahaye 135 MS, Delahaye 135, Яков Савчик, Delahaye 135 MS 1950, Delahaye 135 MS Saoutchik Fullscreen
Кабриолет оценили в 700 000 евро
Фото: Artcurial

Delahaye 135 MS – роскошная модель премиальной французской марки, выпускавшаяся с 1935 по 1954 годы. Всего выпустили около 2000 этих авто и значительная их часть получили эксклюзивные кузова от знаменитых ателье.

Delahaye 135 MS, Delahaye 135, Яков Савчик, Delahaye 135 MS 1950, Delahaye 135 MS Saoutchik Fullscreen
У кабриолета элегантный обтекаемый дизайн
Фото: Artcurial

Внешний вид конкретно этого авто разрабатывал известный дизайнер украинского происхождения Яков или Жак Савчик (настоящая фамилия — Савчук). Он эмигрировал во Францию в юном возрасте в конце XIX века и основал в пригороде Парижа кузовное ателье Saoutchik.

Delahaye 135 MS, Delahaye 135, Яков Савчик, Delahaye 135 MS 1950, Delahaye 135 MS Saoutchik Fullscreen
Салон Delahaye 135 MS отделан дорогой кожей
Фото: Artcurial

Яков Савчик работал не только с Delahaye, но и с Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Cadillac и Talbot. Его творения отличались авангардным стилем и смелыми решениями.

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Delahaye 135 MS Яков Савчик сделал похожим на дирижабль – в дизайне преобладают раздутые формы, а крылья интегрированы в кузов. Также присутствуют многочисленные хромированные детали, а салон отделан кожей.

Delahaye 135 MS, Delahaye 135, Яков Савчик, Delahaye 135 MS 1950, Delahaye 135 MS Saoutchik Fullscreen
Под капотом установлена 145-сильная шестерка
Фото: Artcurial

Кабриолет оснащен 3,5-литровой шестеркой мощностью 145 л. с. и инновационной полуавтоматической коробкой передач. Его максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили очень редкий и необычный внедорожник Ferrari 1970 года.

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