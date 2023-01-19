Уникальный 73-летний кабриолет от украинского дизайнера продают за 700 000 евро (фото)
Внешний вид Delahaye 135 MS разработал стилист Яков Савчик из Украины. Своими выпуклыми формами кабриолет напоминает дирижабль.
В Париже на аукцион Artcurial выставлен уникальный Delahaye 135 MS 1950 года. За него планируют выручить до 700 000 евро. Об авто рассказали на официальном сайте аукционного дома.
Delahaye 135 MS – роскошная модель премиальной французской марки, выпускавшаяся с 1935 по 1954 годы. Всего выпустили около 2000 этих авто и значительная их часть получили эксклюзивные кузова от знаменитых ателье.
Внешний вид конкретно этого авто разрабатывал известный дизайнер украинского происхождения Яков или Жак Савчик (настоящая фамилия — Савчук). Он эмигрировал во Францию в юном возрасте в конце XIX века и основал в пригороде Парижа кузовное ателье Saoutchik.
Яков Савчик работал не только с Delahaye, но и с Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Cadillac и Talbot. Его творения отличались авангардным стилем и смелыми решениями.Важно
Delahaye 135 MS Яков Савчик сделал похожим на дирижабль – в дизайне преобладают раздутые формы, а крылья интегрированы в кузов. Также присутствуют многочисленные хромированные детали, а салон отделан кожей.
Кабриолет оснащен 3,5-литровой шестеркой мощностью 145 л. с. и инновационной полуавтоматической коробкой передач. Его максимальная скорость составляет 150 км/ч.
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