Уникальный 73-летний кабриолет от украинского дизайнера продают за 700 000 евро (фото)

Внешний вид Delahaye 135 MS разработал стилист Яков Савчик из Украины. Своими выпуклыми формами кабриолет напоминает дирижабль.

Related video

В Париже на аукцион Artcurial выставлен уникальный Delahaye 135 MS 1950 года. За него планируют выручить до 700 000 евро. Об авто рассказали на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Кабриолет оценили в 700 000 евро Фото: Artcurial

Delahaye 135 MS – роскошная модель премиальной французской марки, выпускавшаяся с 1935 по 1954 годы. Всего выпустили около 2000 этих авто и значительная их часть получили эксклюзивные кузова от знаменитых ателье.

[ + – ] У кабриолета элегантный обтекаемый дизайн Фото: Artcurial

Внешний вид конкретно этого авто разрабатывал известный дизайнер украинского происхождения Яков или Жак Савчик (настоящая фамилия — Савчук). Он эмигрировал во Францию в юном возрасте в конце XIX века и основал в пригороде Парижа кузовное ателье Saoutchik.

[ + – ] Салон Delahaye 135 MS отделан дорогой кожей Фото: Artcurial

Яков Савчик работал не только с Delahaye, но и с Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Cadillac и Talbot. Его творения отличались авангардным стилем и смелыми решениями.

Важно

Украинский Suzuki Jimny: в интернете показали редчайший внедорожник ЛуАЗ (фото)

Delahaye 135 MS Яков Савчик сделал похожим на дирижабль – в дизайне преобладают раздутые формы, а крылья интегрированы в кузов. Также присутствуют многочисленные хромированные детали, а салон отделан кожей.

[ + – ] Под капотом установлена 145-сильная шестерка Фото: Artcurial

Кабриолет оснащен 3,5-литровой шестеркой мощностью 145 л. с. и инновационной полуавтоматической коробкой передач. Его максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили очень редкий и необычный внедорожник Ferrari 1970 года.

Также мы писали, что с молотка уйдет самая дорогая Toyota в истории.