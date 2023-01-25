На аукціон виставили дуже рідкісний суперкар Lamborghini зіркового співака (фото)
Lamborghini Countach першої серії оснащений 375-сильним V12 і здатний розвинути 290 км/год. Суперкар став першою моделлю марки із фірмовими "гільйотинними" дверима, а також отримав незвичайний перископ.
У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили знаменитий Lamborghini Countach 1977 року. За суперкар планують виручити щонайменше мільйон доларів. Історію авто розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.
Ранніші Lamborghini Countach LP400 є рідкісними і цінними версіями легендарної моделі. Усього випустили приблизно 157 таких купе. Але саме цей автомобіль цікавий тим, що належав знаменитому співаку Роду Стюарту.
Рокер вирішив купити Lamborghini Countach під час гастролей в Австралії — він просто не хотів брати авто напрокат. Екзотичний суперкар дуже припав співакові до душі й після закінчення гастролей він забрав його із собою в Лос-Анджелес.
У США авто модернізували — переставили кермо з правого на лівий бік і встановили знімний дах. Пізніше Lamborghini Countach вирушив разом зі своїм власником до Великої Британії. Рід Стюарт зберігав авто 25 років, а після цього він кілька разів змінював власників. У 2021 році його вже продавали на аукціоні за 944 000 доларів, а тепер воно має стати ще дорожчим.
Lamborghini Countach LP400 випускали з 1974 до 1979 року. Це перша модель італійської марки із фірмовими "гільйотинними" дверима. Ще однією особливістю авто є перископ замість салонного дзеркала заднього виду.
Суперкар Lamborghini оснащений 4,0-літровим 375-сильним V12 та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6 с і розвиває 290 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що виявлено Lamborghini Countach у стані нового авто та з пробігом менше 250 км.
Також ми писали, що Андрій Данилко на аукціоні продав Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі та передав усі виручені кошти на благодійність.