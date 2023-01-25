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Авто

На аукціон виставили дуже рідкісний суперкар Lamborghini зіркового співака (фото)

Lamborghini Countach, Lamborghini Countach LP400, суперкар Lamborghini, Род Стюарт, авто Рода Стюарта
Фото: RM Sotheby's | Рід Стюарт купив Lamborghini Countach під час гастролей в Австралії та володів ним 25 років

Lamborghini Countach першої серії оснащений 375-сильним V12 і здатний розвинути 290 км/год. Суперкар став першою моделлю марки із фірмовими "гільйотинними" дверима, а також отримав незвичайний перископ.

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У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили знаменитий Lamborghini Countach 1977 року. За суперкар планують виручити щонайменше мільйон доларів. Історію авто розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.

Lamborghini Countach, Lamborghini Countach LP400, суперкар Lamborghini, Род Стюарт, авто Рода Стюарта Fullscreen
Lamborghini Countach став першою моделлю марки з "гільйотинними" дверима
Фото: RM Sotheby's

Ранніші Lamborghini Countach LP400 є рідкісними і цінними версіями легендарної моделі. Усього випустили приблизно 157 таких купе. Але саме цей автомобіль цікавий тим, що належав знаменитому співаку Роду Стюарту.

Lamborghini Countach, Lamborghini Countach LP400, суперкар Lamborghini, Род Стюарт, авто Рода Стюарта Fullscreen
Рід Стюарт володів автомобілем 25 років
Фото: RM Sotheby's

Рокер вирішив купити Lamborghini Countach під час гастролей в Австралії — він просто не хотів брати авто напрокат. Екзотичний суперкар дуже припав співакові до душі й після закінчення гастролей він забрав його із собою в Лос-Анджелес.

Lamborghini Countach, Lamborghini Countach LP400, суперкар Lamborghini, Род Стюарт, авто Рода Стюарта Fullscreen
Усього випустили лише 157 Lamborghini Countach LP400
Фото: RM Sotheby's
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У США авто модернізували — переставили кермо з правого на лівий бік і встановили знімний дах. Пізніше Lamborghini Countach вирушив разом зі своїм власником до Великої Британії. Рід Стюарт зберігав авто 25 років, а після цього він кілька разів змінював власників. У 2021 році його вже продавали на аукціоні за 944 000 доларів, а тепер воно має стати ще дорожчим.

Lamborghini Countach, Lamborghini Countach LP400, суперкар Lamborghini, Род Стюарт, авто Рода Стюарта Fullscreen
Суперкар оснащений 375-сильним двигуном V12
Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Countach LP400 випускали з 1974 до 1979 року. Це перша модель італійської марки із фірмовими "гільйотинними" дверима. Ще однією особливістю авто є перископ замість салонного дзеркала заднього виду.

Lamborghini Countach, Lamborghini Countach LP400, суперкар Lamborghini, Род Стюарт, авто Рода Стюарта Fullscreen
Замість салонного дзеркала заднього виду передбачено перископ
Фото: RM Sotheby's

Суперкар Lamborghini оснащений 4,0-літровим 375-сильним V12 та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6 с і розвиває 290 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що виявлено Lamborghini Countach у стані нового авто та з пробігом менше 250 км.

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