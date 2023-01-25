На аукціон виставили дуже рідкісний суперкар Lamborghini зіркового співака (фото)

Lamborghini Countach першої серії оснащений 375-сильним V12 і здатний розвинути 290 км/год. Суперкар став першою моделлю марки із фірмовими "гільйотинними" дверима, а також отримав незвичайний перископ.

Related video

У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили знаменитий Lamborghini Countach 1977 року. За суперкар планують виручити щонайменше мільйон доларів. Історію авто розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Lamborghini Countach став першою моделлю марки з "гільйотинними" дверима Фото: RM Sotheby's

Ранніші Lamborghini Countach LP400 є рідкісними і цінними версіями легендарної моделі. Усього випустили приблизно 157 таких купе. Але саме цей автомобіль цікавий тим, що належав знаменитому співаку Роду Стюарту.

[ + – ] Рід Стюарт володів автомобілем 25 років Фото: RM Sotheby's

Рокер вирішив купити Lamborghini Countach під час гастролей в Австралії — він просто не хотів брати авто напрокат. Екзотичний суперкар дуже припав співакові до душі й після закінчення гастролей він забрав його із собою в Лос-Анджелес.

[ + – ] Усього випустили лише 157 Lamborghini Countach LP400 Фото: RM Sotheby's

Важливо

На продаж виставили старий суперкар Ferrari Девіда Бекхема з невеликим пробігом (фото)

У США авто модернізували — переставили кермо з правого на лівий бік і встановили знімний дах. Пізніше Lamborghini Countach вирушив разом зі своїм власником до Великої Британії. Рід Стюарт зберігав авто 25 років, а після цього він кілька разів змінював власників. У 2021 році його вже продавали на аукціоні за 944 000 доларів, а тепер воно має стати ще дорожчим.

[ + – ] Суперкар оснащений 375-сильним двигуном V12 Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Countach LP400 випускали з 1974 до 1979 року. Це перша модель італійської марки із фірмовими "гільйотинними" дверима. Ще однією особливістю авто є перископ замість салонного дзеркала заднього виду.

[ + – ] Замість салонного дзеркала заднього виду передбачено перископ Фото: RM Sotheby's

Суперкар Lamborghini оснащений 4,0-літровим 375-сильним V12 та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6 с і розвиває 290 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що виявлено Lamborghini Countach у стані нового авто та з пробігом менше 250 км.

Також ми писали, що Андрій Данилко на аукціоні продав Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі та передав усі виручені кошти на благодійність.