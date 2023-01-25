На аукцион выставили очень редкий суперкар Lamborghini звездного певца (фото)

Lamborghini Countach первой серии оснащен 375-сильным V12 и способен развить 290 км/ч. Суперкар стал первой моделью марки с фирменными "гильотинными" дверями, а также получил необычный перископ.

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В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили знаменитый Lamborghini Countach 1977 года. За суперкар планируют выручить не менее миллиона долларов. Историю авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Lamborghini Countach стал первой моделью марки с "гильотинными" дверями Фото: RM Sotheby's

Ранние Lamborghini Countach LP400 являются самыми редкими и ценными версиями легендарной модели. Всего выпустили около 157 таких купе. Но конкретно этот автомобиль примечателен тем, что принадлежал знаменитому певцу Роду Стюарту.

[ + – ] Род Стюарт владел автомобилем 25 лет Фото: RM Sotheby's

Рокер решил купить Lamborghini Countach во время гастролей в Австралии – он попросту не хотел брать авто напрокат. Экзотический суперкар очень пришелся певцу по душе и по окончанию гастролей он забрал его с собой в Лос-Анджелес.

[ + – ] Всего выпустили только 157 Lamborghini Countach LP400 Фото: RM Sotheby's

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В США авто модернизировали – переставили руль с правой на левую сторону и установили съемную крышу. Позже Lamborghini Countach отправился вместе со своим владельцем в Великобританию. Род Стюарт хранил авто 25 лет, а после этого оно несколько раз меняло владельцев. В 2021 году его уже продавали на аукционе за 944 000 долларов, а теперь оно должно стать еще дороже.

[ + – ] Суперкар оснащен 375-сильным двигателем V12 Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Countach LP400 выпускали с 1974 по 1979 годы. Это первая модель итальянской марки с фирменными "гильотинными" дверями. Еще одной особенностью авто является перископ вместо салонного зеркала заднего вида.

[ + – ] Вместо салонного зеркала заднего вида предусмотрен перископ Фото: RM Sotheby's

Суперкар Lamborghini оснащен 4,0-литровым 375-сильным V12 и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает 290 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что обнаружен Lamborghini Countach в состоянии нового авто и с пробегом менее 250 км.

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