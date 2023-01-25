На аукцион выставили очень редкий суперкар Lamborghini звездного певца (фото)
Lamborghini Countach первой серии оснащен 375-сильным V12 и способен развить 290 км/ч. Суперкар стал первой моделью марки с фирменными "гильотинными" дверями, а также получил необычный перископ.
В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили знаменитый Lamborghini Countach 1977 года. За суперкар планируют выручить не менее миллиона долларов. Историю авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.
Ранние Lamborghini Countach LP400 являются самыми редкими и ценными версиями легендарной модели. Всего выпустили около 157 таких купе. Но конкретно этот автомобиль примечателен тем, что принадлежал знаменитому певцу Роду Стюарту.
Рокер решил купить Lamborghini Countach во время гастролей в Австралии – он попросту не хотел брать авто напрокат. Экзотический суперкар очень пришелся певцу по душе и по окончанию гастролей он забрал его с собой в Лос-Анджелес.
В США авто модернизировали – переставили руль с правой на левую сторону и установили съемную крышу. Позже Lamborghini Countach отправился вместе со своим владельцем в Великобританию. Род Стюарт хранил авто 25 лет, а после этого оно несколько раз меняло владельцев. В 2021 году его уже продавали на аукционе за 944 000 долларов, а теперь оно должно стать еще дороже.
Lamborghini Countach LP400 выпускали с 1974 по 1979 годы. Это первая модель итальянской марки с фирменными "гильотинными" дверями. Еще одной особенностью авто является перископ вместо салонного зеркала заднего вида.
Суперкар Lamborghini оснащен 4,0-литровым 375-сильным V12 и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает 290 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что обнаружен Lamborghini Countach в состоянии нового авто и с пробегом менее 250 км.
Также мы писали, что Андрей Данилко на аукционе продал Rolls-Royce Фрэдди Меркьюри и передал все вырученные средства на благотворительность.