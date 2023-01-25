На продажу выставили старый суперкар Ferrari Дэвида Бекхэма с небольшим пробегом (фото)
Ferrari 360 Spider 2001 года выпуска отлично сохранился и имеет небольшой пробег. Он оснащен мощным двигателем V8 и может разгоняться до 295 км/ч.
В Великобритании на продажу выставили суперкар Ferrari 360 Spider 2001 года выпуска, который ранее принадлежал знаменитому экс-футболисту Дэвиду Бекхэму. Подробности об авто рассказали на сайте PistonHeads.
Бэкхем ездил на этом Ferrari 360 Spider в начале 2000-х до перехода из "Манчестер Юнайтед" в "Реал Мадрид". Большую часть времени суперкар провел в гараже, поэтому отлично сохранился.
Ferrari 360 Spider оснащается 3,6-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 400 л.с. и 373 Нм крутящего момента. Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 295 км/ч.
Ferrari 360 Spider Бекхэма отличается колесными дисками в стиле Challenge, выхлопной системой Tubi и карбоновыми сиденьями. Все оборудование суперкара работает исправно.
Пробег автомобиля составляет всего 12,5 тысячи километров. Это подтвердили эксперты при осмотре авто.Важно
Стоимость этого Ferrari 360 Spider составляет 135 600 долларов. В комплекте с суперкаром идут все заводские аксессуары и сервисная книжка.
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