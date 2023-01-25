На продаж виставили старий суперкар Ferrari Девіда Бекхема з невеликим пробігом (фото)

Ferrari 360 Spider 2001 року випуску відмінно зберігся і має невеликий пробіг. Він оснащений потужним двигуном V8 та може розганятися до 295 км/год.

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У Великобританії на продаж виставили суперкар Ferrari 360 Spider 2001 року випуску, який раніше належав знаменитому ексфутболісту Девіду Бекхему. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті PistonHeads.

Бекхем їздив на цьому Ferrari 360 Spider на початку 2000-х до переходу з Манчестер Юнайтед в Реал Мадрид. Більшість часу суперкар провів у гаражі, тому відмінно зберігся.

[ + – ] Бекхем у 2000-х замовив свій Ferrari 360 Spider у чорному кольорі. Фото: Ferrari

Ferrari 360 Spider оснащується 3,6-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 400 к. с. і 373 Нм крутного моменту. Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год лише за 4,6 секунди, а максимальна швидкість становить 295 км/год.

[ + – ] Ferrari 360 Spider надає рух 400-сильний двигун V8 Фото: Ferrari

Ferrari 360 Spider Бекхема відрізняється колісними дисками у стилі Challenge, вихлопною системою Tubi та карбоновими сидіннями. Все обладнання суперкара працює справно.

[ + – ] В інтер'єрі Ferrari 360 Spider встановлені карбонові сидіння Фото: Ferrari

Пробіг автомобіля становить лише 12,5 тисячі кілометрів. Це підтвердили експерти під час огляду авто.

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Вартість цього Ferrari 360 Spider складає 135 600 доларів. У комплекті з суперкаром йдуть усі заводські аксесуари та сервісна книжка.

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