Єдиний у світі шестиколісний Porsche продають за ціною Bentley Bentayga (фото)
Пікап виготовлений із частин від різних моделей Porsche. Він отримав вантажний простір завдовжки 2050 мм, вкритий дубовою підлогою.
На продаж у Німеччині виставили незвичайний шестиколісний пікап на базі купе Porsche 944. Його ціна складає 188 508 доларів – на рівні базового Bentley Bentayga. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті Carscoops.
Пікап побудований із частин від різних моделей Porsche. Передня частина взята від моделі 944 S2, яка випускалася з 1989 до 1991 року. Фари взяті від моделі 924 Carrera GT 1980 випуску.
Побудова проєкту розпочалася у 1995 році і була завершена у 2021 році. Він дозволений для використання на дорогах загального користування, а його пробіг становить 1200 км.
Кузов пофарбували у помаранчевий колір "Continental Orange", який доповнили чорною графікою. На авто встановили шість 17-дюймових колісних легкосплавних дисків BBS від Porsche 993 Turbo 1995 року випуску.Важливо
Задня частина пікапа має вантажний простір завдовжки 2050 мм, покритий дубовою підлогою. Зроблені на замовлення панелі кузова мають широкі квадратні крила над заднім колесом.
Інтер'єр розрахований на дві особи. Він виготовлений із чорної шкіри та помаранчевої тканини з контрастним рядком.
Під капотом встановлений атмосферний 3,0-літровий чотирициліндровий двигун, запозичений у моделі Porsche 968. Він видає потужність 240 к.с. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Дві задні осі є провідними.
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