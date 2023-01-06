Готовий до апокаліпсису: на продаж виставили брутальний шестиколісний Jeep Gladiator (фото)

Тюнінгований Jeep Gladiator отримав багато зовнішніх доробок. Підвіску пікапа допрацювали для суворої бездоріжжя, а інтер'єр зробили розкішнішим.

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На аукціон виставили незвичайний шестиколісний Jeep Gladiator Apocalypse 6×6. Позашляховик отримав додаткову вісь, а також брутальний обвіс і незвичайний колір. Подробиці розповіли на сайті аукціонного дому Mecum.

Apocalypse 6×6, у першу чергу, відрізняється від стандартного Jeep Gladiator розширеним кузовом і додатковою віссю. З доопрацюванням довжина вантажного кузова становить 2,4 метра.

[ + – ] Пікап отримав каркас безпеки та новий кузовний обвіс Фото: Mecum

Крім цього, пікап оснастили виготовленим на замовлення каркасом безпеки. Знімний дах і двері оригінального Gladiator були збережені.

Замість стандартного фарбування Jeep Gladiator Apocalypse 6×6 має трикомпонентне захисне покриття з кевлару. Передню частину пікапа сильно змінили, зробивши зовнішній вигляд агресивнішим. З'явилися нові світлодіодні фари та капот, а також бампери. Була вдосконалена й активна підвіска.

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Усередині з'явилася аудіосистема з Bluetooth і Apple CarPlay. Більшість інтер'єру виконана зі шкіри ручної роботи морського класу.

[ + – ] Інтер'єр пікапа виконаний зі шкіри ручної роботи Фото: Mecum

Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії на продаж виставили Hummer H2 2009 року випуску з невдалим тюнінгом.