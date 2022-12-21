Новий електричний Hummer отримав "армійський" тюнінг (фото)

Ще не всі власники GMC Hummer EV отримали свої авто, а модель отримала перший тюнінг. Позашляховик виконали у стилістиці мілітарі.

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Ще не всі власники GMC Hummer EV отримали свої авто, а модель отримала перший тюнінг. Компанія South Florida Customs доопрацювала позашляховик у стилістиці класичних армійських Humvee. Подробиці розповіли на сайті MotorTrend.

Тюнери назвали свій витвір SoFlo Strikeforce GMC Hummer EV. Візуально він нагадує броньований автомобіль через зовнішнє покриття кольору Army Green, яке складається з трикомпонентної епоксидної смоли, сплавленої з кевларовими волокнами. Також змінили чорне покриття на даху, крилах та бамперах.

[ + – ] Стандартні колеса замінили більш стильними Фото: Motor Trend

Стандартні диски замінили на 20-дюймові цілісні алюмінієві від компанії XD (20x12). Їх "взули" у шини 38x15.5R20 Milestar Patagonia M/T.

Крім цього, майстри доопрацювали підвіску позашляховика. Кліренс став на 10 сантиметрів вищим. За словами тюнерів, було складно внести подібні зміни, зберігши заводські функції зміни дорожнього просвіту, але вони впоралися.

[ + – ] В інтер'єрі GMC Hummer EV з'явилися нові висококласні матеріали Фото: Motor Trend

Салон GMC Hummer EV став більш розкішним. Підголовники, панель приладів, дверні панелі та підлокітники матеріалу морського класу. Коричневі вставки з ромбовидним рядком і суцільними чорними контрастними секціями виглядають дорого. Усі модифікації додали до ваги і так важкого позашляховика близько 180 кг.

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Пікап за ціною маєтка. Перший електричний Hummer продали за 2,5 млн доларів

Вартість Strikeforce GMC Hummer EV від SoFlo Customs починається зі 199 999 доларів. Ціна залежить від побажань замовника.

Раніше Фокус розповів, що один із власників нового GMC Hummer EV розбив свій електричний позашляховик відразу ж після покупки.