Новий електромобіль Hummer розбили відразу ж після покупки (відео)

Поїздка по гравійній дорозі на новому GMC Hummer EV закінчилася аварією. Електричний пікап встиг проїхати лише 15 км після покупки.

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У США потрапив в аварію новий GMC Hummer EV. Електричний пікап розбили буквально відразу ж після його придбання. Відео з аварією з'явилося на Youtube.

Купити Hummer у топовій 1 000-сильній версії вирішив американський блогер Монді й свою першу поїздку на новому авто він стрімив на відео. Спочатку він випробував динаміку електропікапа і розігнався до 100 км/год за 3 с.

[ + – ] У Hummer вирвано заднє колесо Фото: скриншот/youtube

Потім американець вирішив провести тест-драйв GMC Hummer EV на бездоріжжі. Монді їхав дуже швидко по гравію, чим злякав своїх пасажирів.

На великій швидкості електромобіль Hummer потрапив у яму. Удар виявився настільки сильним, що похилилася задня вісь і змістилося колесо. Також пошкоджено днище авто та пробито радіатор охолодження електричної установки. Пробіг авто на момент ДТП становив лише 15 км.

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Ремонт GMC Hummer EV буде недешевим, адже деталі для цієї моделі надзвичайно дорогі. Так комплект задніх ліхтарів коштує як новий мотоцикл BMW.

Нагадаємо, що такий 1 000-сильний пікап GMC Hummer EV коштує 112 тисяч доларів. Запас ходу електрокара складає 560 км, а серед його особливостей — керовані задні колеса, що дозволяють рухатися боком.

Раніше Фокус розповідав, що Hummer зайнялися виробництвом електричних велосипедів. Їх конструкція — вельми нестандартна.