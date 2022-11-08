Новий електромобіль Hummer розбили відразу ж після покупки (відео)
Поїздка по гравійній дорозі на новому GMC Hummer EV закінчилася аварією. Електричний пікап встиг проїхати лише 15 км після покупки.
У США потрапив в аварію новий GMC Hummer EV. Електричний пікап розбили буквально відразу ж після його придбання. Відео з аварією з'явилося на Youtube.
Купити Hummer у топовій 1 000-сильній версії вирішив американський блогер Монді й свою першу поїздку на новому авто він стрімив на відео. Спочатку він випробував динаміку електропікапа і розігнався до 100 км/год за 3 с.
Потім американець вирішив провести тест-драйв GMC Hummer EV на бездоріжжі. Монді їхав дуже швидко по гравію, чим злякав своїх пасажирів.
На великій швидкості електромобіль Hummer потрапив у яму. Удар виявився настільки сильним, що похилилася задня вісь і змістилося колесо. Також пошкоджено днище авто та пробито радіатор охолодження електричної установки. Пробіг авто на момент ДТП становив лише 15 км.Важливо
Ремонт GMC Hummer EV буде недешевим, адже деталі для цієї моделі надзвичайно дорогі. Так комплект задніх ліхтарів коштує як новий мотоцикл BMW.
Нагадаємо, що такий 1 000-сильний пікап GMC Hummer EV коштує 112 тисяч доларів. Запас ходу електрокара складає 560 км, а серед його особливостей — керовані задні колеса, що дозволяють рухатися боком.
Раніше Фокус розповідав, що Hummer зайнялися виробництвом електричних велосипедів. Їх конструкція — вельми нестандартна.