Новейший электромобиль Hummer разбили сразу же после покупки (видео)

Поездка по гравийной дороге на новом GMC Hummer EV закончилась аварией. Электрический пикап успел проехать всего 15 км после покупки.

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В США попал в аварию новый GMC Hummer EV. Электрический пикап разбили буквально сразу же после приобретения. Видео с аварией появилось на Youtube.

Купить Hummer в топовой 1000-сильной версии решил американский блогер Монди и свою первую поездку на новом авто он стримил на видео. Сначала он испытал динамику электропикапа и разогнался до 100 км/ч за 3 с.

[ + – ] У Hummer вырвано заднее колесо Фото: скриншот/youtube

Затем американец решил провести тест-драйв GMC Hummer EV на бездорожье. Монди ехал очень быстро по гравию, чем испугал своих пассажиров.

На большой скорости электромобиль Hummer попал в яму. Удар оказался настолько сильным, что погнулась задняя ось и сместилось колесо. Также повреждено днище авто и пробит радиатор охлаждения электрической установки. Пробег авто на момент ДТП составил всего 15 км.

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Ремонт GMC Hummer EV будет недешевым, ведь детали для этой модели баснословно дорогие. Так, комплект задних фонарей стоит как новый мотоцикл BMW.

Напомним, что такой 1000-сильный пикап GMC Hummer EV стоит 112 тысяч долларов. Запас хода электрокара составляет 560 км, а среди его особенностей – управляемые задние колеса, позволяющие двигаться боком.

Ранее Фокус рассказывал, что Hummer занялись производством электрических велосипедов. Их конструкция — весьма нестандартная.