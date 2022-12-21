Новейший электрический Hummer получил "армейский" тюнинг (фото)

Еще не все владельцы GMC Hummer EV получили свои авто, а модель обзавелась первым тюнингом. Внедорожник выполнили в стилистике милитари.

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Еще не все владельцы GMC Hummer EV получили свои авто, а модель обзавелась первым тюнингом. Компания South Florida Customs доработала внедорожник в стилистике классических армейских Humvee. Подробности рассказали на сайте Motortrend.

Тюнеры назвали свое творение SoFlo Strikeforce GMC Hummer EV. Визуально он напоминает бронированный автомобиль из-за внешнего покрытия цвета Army Green, которое состоит из трехкомпонентной эпоксидной смолы, сплавленной с кевларовыми волокнами. Также изменили черное покрытие на крыше, крыльях и бамперах.

[ + – ] Стандартные колеса заменили на более стильные Фото: Motor Trend

Стандартные диски заменили на 20-дюймовые цельные алюминиевые от компании XD (20x12). Их "обули" в шины 38x15.5R20 Milestar Patagonia M/T.

Помимо этого мастера доработали подвеску внедорожника. Клиренс стал на 10 сантиметров выше. По словам тюнеров, было сложно внести подобные изменения, сохранив заводские функции по изменению дорожного просвета, но они справились.

[ + – ] В интерьере GMC Hummer EV появились новые высококлассные материалы Фото: Motor Trend

Салон GMC Hummer EV стал более роскошным. Подголовники, приборную панель, дверные панели и подлокотники материалом морского класса. Коричневые вставки с ромбовидной строчкой и сплошными черными контрастными секциями выглядят дорого. Все модификации добавили к весу и без того тяжелого внедорожника около 180 кг.

Важно

Пикап по цене особняка. Первый электрический Hummer продали за 2,5 млн долларов

Стоимость Strikeforce GMC Hummer EV от SoFlo Customs начинается с 199 999 долларов. Цена зависит от пожеланий заказчика.

Ранее Фокус рассказал, что один из владельцев нового GMC Hummer EV разбил свой электрический внедорожник сразу же после покупки.