Новейший электрический Hummer получил "армейский" тюнинг (фото)
Еще не все владельцы GMC Hummer EV получили свои авто, а модель обзавелась первым тюнингом. Внедорожник выполнили в стилистике милитари.
Еще не все владельцы GMC Hummer EV получили свои авто, а модель обзавелась первым тюнингом. Компания South Florida Customs доработала внедорожник в стилистике классических армейских Humvee. Подробности рассказали на сайте Motortrend.
Тюнеры назвали свое творение SoFlo Strikeforce GMC Hummer EV. Визуально он напоминает бронированный автомобиль из-за внешнего покрытия цвета Army Green, которое состоит из трехкомпонентной эпоксидной смолы, сплавленной с кевларовыми волокнами. Также изменили черное покрытие на крыше, крыльях и бамперах.
Стандартные диски заменили на 20-дюймовые цельные алюминиевые от компании XD (20x12). Их "обули" в шины 38x15.5R20 Milestar Patagonia M/T.
Помимо этого мастера доработали подвеску внедорожника. Клиренс стал на 10 сантиметров выше. По словам тюнеров, было сложно внести подобные изменения, сохранив заводские функции по изменению дорожного просвета, но они справились.
Салон GMC Hummer EV стал более роскошным. Подголовники, приборную панель, дверные панели и подлокотники материалом морского класса. Коричневые вставки с ромбовидной строчкой и сплошными черными контрастными секциями выглядят дорого. Все модификации добавили к весу и без того тяжелого внедорожника около 180 кг.Важно
Стоимость Strikeforce GMC Hummer EV от SoFlo Customs начинается с 199 999 долларов. Цена зависит от пожеланий заказчика.
Ранее Фокус рассказал, что один из владельцев нового GMC Hummer EV разбил свой электрический внедорожник сразу же после покупки.