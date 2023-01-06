Готов к апокалипсису: на продажу выставили брутальный шестиколесный Jeep Gladiator (фото)

Тюнингованный Jeep Gladiator получил множество внешних доработок. Подвеску пикапа доработали для сурового бездорожья, а интерьер сделали роскошнее.

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На аукцион выставили необычный шестиколесный Jeep Gladiator Apocalypse 6×6. Внедорожник получил дополнительную ось, а также брутальный обвес и необычный цвет. Подробности рассказали на сайте аукционного дома Mecum.

Apocalypse 6×6 в первую очередь отличается от стандартного Jeep Gladiator расширенным кузовом и дополнительной осью. С доработками длина грузового кузова составляет 2,4 метра.

[ + – ] Пикап получил каркас безопасности и новый кузовной обвес Фото: Mecum

Помимо этого пикап оснастили изготовленным на заказ каркасом безопасности. Съемная крыша и двери оригинального Gladiator были сохранены.

Вместо стандартной покраски Jeep Gladiator Apocalypse 6×6 имеет трехкомпонентное защитное покрытие из кевлара. Переднюю часть пикапа сильно изменили, сделав внешний вид более брутальным. Появились новые светодиодные фары и капот, а также бампера. Была усовершенствованна и активная подвеска.

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Внутри появилась аудиосистема с Bluetooth и Apple CarPlay. Большая часть интерьера выполнена из кожи ручной работы морского класса.

[ + – ] Интерьер пикапа выполнен из кожи ручной работы Фото: Mecum

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