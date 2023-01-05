На продажу выставили старый Hummer с очень жутким тюнингом (фото)

Этот Hummer H2 получил огромное количество внешних доработок, которые превратили его в необычный и странный внедорожник. Спереди установлено слишком много светотехники, а наклейки на кузове только усугубили ситуацию.

Related video

В Великобритании на продажу выставили Hummer H2 2009 года выпуска с безвкусным тюнингом. Он получил необычный обвес и огромное количество светотехники. Подробности о странном внедорожнике рассказали на портале The Drive.

Этот Hummer H2 с 6-литровым двигателем V8 был импортирован в Великобританию из США. Владелец решил сделать свое авто уникальным, поэтому изменил его до неузнаваемости.

Передняя часть совсем не похожа на серийный Hummer H2. Владельцу показалось мало стандартных фар, поэтому он добавил на капот и бампер дополнительную светотехнику.

[ + – ] Спереди установлено слишком много светотехники Фото: AutoTrader

В объявлении сказано, что этот кузовной обвес был сделан на заказ. По словам владельца, он дорого ему обошелся.

Также на кузове Hummer H2 можно найти различные наклейки. На них в основном изображено название авто, но на одной из сторон оно написано неправильно.

[ + – ] Только на одной стороне внедорожника его название написано правильно Фото: AutoTrader

Фотографий интерьера в объявлении нет. Владелец отметил, что он оснастил свой Hummer H2 дорогой аудиосистемой Bose.

Важно

Audi S4 получил очень странный и жуткий тюнинг (фото)

Экстравагантный внедорожник продается за немалые 43 415 долларов. Пока желающих купить этот странный автомобиль не так и много.

Ранее Фокус писал, что на продажу за 8 тысяч долларов выставили арт-кар на базе Mercedes-Benz 500SL 1991 года выпуска.