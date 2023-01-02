Audi S4 получил очень странный и жуткий тюнинг (фото)

Еще никогда тюнинг Audi S4 не был настолько кардинальным. Многочисленные аксессуары, спойлеры и стикеры выделяют седан в потоке машин.

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В США заметили заряженный седан Audi S4 с невероятно странным тюнингом. На автомобиль нанесли сотни стикеров и добавили множество спойлеров, но на этом модификации не заканчиваются. Об этом авто рассказали на сайте Carscoops.

Владелец данного Audi S4 довел тюнинг до крайности, установив на него слишком много аксессуаров. Далеко не всем понравится такая модификация седана.

[ + – ] Сзади Audi S4 установили не менее семи спойлеров Фото: Reddit/Nikky296

Спереди на автомобиль установили массивный сплиттер, множество мелких аксессуаров, воздухозаборник на капот и миниатюрное антикрыло. На крыше расположен еще один спойлер. На фарах появились "соты", которые существенно снижают их эффективность.

[ + – ] Сбоку добавили множество наклеек и различных мелких аксессуаров Фото: Reddit/Nikky296

Сзади установлены не менее семи спойлеров и большой диффузор. По бокам расположены фальшивые выхлопные трубы.

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На седане есть наклейка, на которой написано, что под капотом более 526 л.с. Тем не менее неизвестно, подвергался ли двигатель доработке. В стандартной комплектации он выдает 350 л.с.

Ранее Фокус рассказал, что в ателье DMC создали дерзкий тюнинг-пакет для кроссовера Ferrari Purosangue.