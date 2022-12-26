Компактный Suzuki превратили в миниатюрную копию культового Toyota Land Cruiser (фото)

Кроссовер Suzuki Hustler получил ретро-тюнинг в духе знаменитого Toyota Land Cruiser FJ40. Автомобиль оснащен гибридной установкой и доступен с полным приводом.

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Японское ателье DAMD выполнило тюнинг Suzuki Hustler. Компактный городской кроссовер превратили в оригинальный кроссовер в ретро-стиле. Подробности авто раскрыли на его официальном сайте.

[ + – ] Кроссовер получил внедорожную резину

Если точнее, то дизайн DAMD Hustler Country (именно так назвали проект) выполнен в духе классического внедорожника Toyota Land Cruiser FJ40 60-х годов. Миниатюрный автомобиль получил схожие круглые фары, а также решетку радиатора и бамперы под старину. Кроме того, на крыше появился багажник, увеличен клиренс и установлены вгнедорожные шины.

[ + – ] На крыше появился багажник

Салон Suzuki Hustler изменился меньше. Его только отделали винтажной клетчатой тканью – она была популярна во времена Toyota Land Cruiser FJ40.

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Характеристики Suzuki Hustler не изменились, ведь в DAMD не трогали двигатель и шасси. Кроссовер оснащен скромным 660-кубовым турбомотором на 64 л. с., дополненным 48-вольтной гибридной установкой. Доступны версии с передним или полным приводом.

[ + – ] Салон отделали клетчатой тканью

Новый Suzuki Hustler Country от презентуют в январе на автошоу в Токио. Вскоре после этого в ателье DAMD начнут переделку и продажу этих авто.

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