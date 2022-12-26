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Компактный Suzuki превратили в миниатюрную копию культового Toyota Land Cruiser (фото)

Suzuki Hustler, Suzuki Hustler Country, тюнинг Suzuki Hustler, кроссовер Suzuki
У Suzuki Hustler заменили фары, бамперы и решетку радиатора

Кроссовер Suzuki Hustler получил ретро-тюнинг в духе знаменитого Toyota Land Cruiser FJ40. Автомобиль оснащен гибридной установкой и доступен с полным приводом.

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Японское ателье DAMD выполнило тюнинг Suzuki Hustler. Компактный городской кроссовер превратили в оригинальный кроссовер в ретро-стиле. Подробности авто раскрыли на его официальном сайте.

Suzuki Hustler, Suzuki Hustler Country, тюнинг Suzuki Hustler, кроссовер Suzuki Fullscreen
Кроссовер получил внедорожную резину

Если точнее, то дизайн DAMD Hustler Country (именно так назвали проект) выполнен в духе классического внедорожника Toyota Land Cruiser FJ40 60-х годов. Миниатюрный автомобиль получил схожие круглые фары, а также решетку радиатора и бамперы под старину. Кроме того, на крыше появился багажник, увеличен клиренс и установлены вгнедорожные шины.

Suzuki Hustler, Suzuki Hustler Country, тюнинг Suzuki Hustler, кроссовер Suzuki Fullscreen
На крыше появился багажник

Салон Suzuki Hustler изменился меньше. Его только отделали винтажной клетчатой тканью – она была популярна во времена Toyota Land Cruiser FJ40.

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Характеристики Suzuki Hustler не изменились, ведь в DAMD не трогали двигатель и шасси. Кроссовер оснащен скромным 660-кубовым турбомотором на 64 л. с., дополненным 48-вольтной гибридной установкой. Доступны версии с передним или полным приводом.

Suzuki Hustler, Suzuki Hustler Country, тюнинг Suzuki Hustler, кроссовер Suzuki Fullscreen
Салон отделали клетчатой тканью

Новый Suzuki Hustler Country от презентуют в январе на автошоу в Токио. Вскоре после этого в ателье DAMD начнут переделку и продажу этих авто.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki Jimny получит удлиненную пятидверную версию — ее уже видели на дорогах.