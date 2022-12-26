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Компактний Suzuki перетворили в мініатюрну копію культового Toyota Land Cruiser (фото)

Suzuki Hustler, Suzuki Hustler Country, тюнінг Suzuki Hustler, кросовер Suzuki
У Suzuki Hustler замінили фари, бампери та решітку радіатора

Кросовер Suzuki Hustler отримав ретро-тюнінг на кшталт знаменитого Toyota Land Cruiser FJ40. Автомобіль оснащений гібридною установкою та доступний з повним приводом.

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Японське ательє DAMD виконало тюнінг Suzuki Hustler. Компактний міський кросовер перетворили на оригінальний кросовер у ретро-стилі. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті.

Suzuki Hustler, Suzuki Hustler Country, тюнінг Suzuki Hustler, кросовер Suzuki Fullscreen
Кросовер отримав позашляхову гуму

Якщо точніше, то дизайн DAMD Hustler Country (саме так назвали проєкт) виконаний на кшталт класичного позашляховика Toyota Land Cruiser FJ40 60-х років. Мініатюрний автомобіль отримав схожі круглі фари, а також решітку радіатора та бампери під старовину. Крім того, на даху з'явився багажник, збільшено кліренс та встановлені вогнеборчині шини.

Suzuki Hustler, Suzuki Hustler Country, тюнінг Suzuki Hustler, кросовер Suzuki Fullscreen
На даху з'явився багажник

Салон Suzuki Hustler змінився меншим. Його тільки обробили вінтажною тканиною — вона була популярна за часів Toyota Land Cruiser FJ40.

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Характеристики Suzuki Hustler не змінилися, адже у DAMD не чіпали двигун та шасі. Кросовер оснащений скромним 660-кубовим турбомотором на 64 к. с., доповненим 48-вольтною гібридною установкою. Доступні версії з переднім чи повним приводом.

Suzuki Hustler, Suzuki Hustler Country, тюнінг Suzuki Hustler, кросовер Suzuki Fullscreen
Салон обробили картатою тканиною

Новий Suzuki Hustler Country презентують у січні на автошоу в Токіо. Незабаром після цього в ательє DAMD почнуть перероблення та продаж цих авто.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny отримає подовжену п'ятидверну версію — її вже бачили на дорогах.