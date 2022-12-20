Новий позашляховик Suzuki Jimny розсекретили незадовго до прем'єри (фото)

Suzuki Jimny Long — подовжений п'ятидверний варіант популярного позашляховика. Автомобіль отримає економічну гібридну установку.

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В індійському місті Лех сфотографували подовжений Suzuki Jimny Long. Новий варіант позашляховика проходить фінальні тести перед прем'єрою, що відбудеться 11 січня на автошоу у Делі. Знімки автомобіля опублікував у Instagram користувач yangpethalingi_23.

Новий Suzuki Jimny Long – п'ятидверна сімейна версія компактної моделі. Її презентацію неодноразово відкладали – спочатку через пандемію коронавірусу, а потім – через глобальний дефіцит автомобільних мікросхем. Саме в Індії налагодять випуск моделі, проте вже відомо, що вона з'явиться у Європі.

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Позашляховик Suzuki Jimny Long помітили без звичного для тестових прототипів камуфляжу. На фото можна побачити, що задні двері у нього коротші, ніж передні. Крім того, з'явилися невеликі віконця.

Автомобіль приблизно на 30 см довший за стандартний тридверний Suzuki Jimny 2022. Тобто, його довжина становить близько 3,85 м, а колісна база зросте до 2,55 м. Це зробить позашляховик просторішим (особливо на другому ряду) і збільшить його багажник.

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За попередніми даними, п'ятидверний Suzuki Jimny 2023 збереже 1,5-літровий бензиновий двигун, але його доповнять гібридною установкою від нового Suzuki Grand Vitara. Потужність збільшиться до 116 к. с., а витрата палива зменшиться.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny отримав ще одну модифікацію — він став пікапом.