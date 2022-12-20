General Motors показали стильний і недорогий електрокросовер для родини (фото)

Електричний кросовер Buick Electra E5 відрізняється оригінальним дизайном і обіцяє бути просторим усередині. Автомобіль оснащено 245-сильним мотором, а його запас ходу складе не менше 400 км.

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Опубліковано перші офіційні фото Buick Electra E5. Електричний кросовер надійде в продаж у першій половині 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Новий Buick Electra E5 випускатимуть у Шанхаї, проте продавати планують і за межами Китаю. Раніше електрокар бачили на тестах у США, тобто на американському ринку модель точно з'явиться. Очікується, що модель буде відносно недорогою.

[ + – ] Електрокар випускатимуть у Китаї Фото: General Motors

Кросовер Buick Electra E5 побудований на платформі Ultium, як і більшість електрокарів концерну General Motors. За розмірами він займає нішу між моделями Envision і Enclave та обіцяє бути дуже просторим усередині.

Габарити Buick Electra E5:

Довжина — 4892 мм

Ширина — 1905 мм

Висота — 1681 мм

Колісна база — 2954 мм

[ + – ] Кросовер отримав 245-сильний двигун Фото: General Motors

Дизайн Buick Electra E5 виконаний у новому фірмовому стилі марки, що дебютував на кросовері Envista. У нього виражений "ніс" і тоненькі світлодіодні фари. Салон Buick Electra E5 не показали, але повідомили, що електрокар отримає віртуальну панель приладів нового покоління.

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Електромобіль Buick отримає 245-сильний двигун, а його повна маса складе 2570 кг. Запас ходу поки що невідомий, але в інших моделей на платформі Ultium він становить 400-500 км.

Раніше Фокус розповідав про новий компактний кросовер Buick Encore GX. Його зовнішність виконана в схожому стилі.