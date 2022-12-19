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Неймовірна міць: презентовано найшвидший та ексклюзивніший Chevrolet Camaro (фото)

Chevrolet Camaro Copo, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2023, новий Chevrolet Camaro
Фото: General Motors | Chevrolet Camaro COPO випускатимуть на замовлення

Новий Chevrolet Camaro COPO запропонований у трьох версіях потужністю від 470 до 1004 к. с. Автомобіль отримав перегонові шини та каркас безпеки.

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Лінійку Chevrolet Camaro 2023 поповнить екстремальна версія СОРО. Спорткар призначений для драгрейсингу і його випускатимуть лише на індивідуальне замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

Chevrolet Camaro Copo, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2023, новий Chevrolet Camaro Fullscreen
Автомобіль призначений для драгрейсингу
Фото: General Motors

Надпотужні COPO створюють з 60-х років — це свого роду заводський тюнінг Chevrolet Camaro. Однак нинішнє видання моделі перевершило всі очікування. На вибір запропоновано три V8, причому найслабшим з них є 7,0-літровий 470-сильний двигун.

Також доступний 5,7-літровий компресорний двигун на 580 к. с., але дивовижнішою є величезна 10,35-літрова вісімка. Вона розвиває 1004 к. с. і має крутний момент в 1188 Нм.

Chevrolet Camaro Copo, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2023, новий Chevrolet Camaro Fullscreen
На вибір запропоновані двигуни потужністю від 470 до 1104 к. с.
Фото: General Motors

Динамічні характеристики не розголошують, але, напевно, це буде найшвидший Camaro в історії. Всі версії оснащені 3-ступінчастою автоматичною КПП — у драгрейсингу більше щаблів і не треба.

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Від стандартного Chevrolet Camaro 2023 версію COPO можна відрізнити за опуклим капотом та перегоновими шинами. У салоні встановлені спортивні крісла та каркас безпеки.

Chevrolet Camaro Copo, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2023, новий Chevrolet Camaro Fullscreen
Авто випускатимуть за індивідуальним замовленням
Фото: General Motors

Ціна Chevrolet Camaro також поки що тримається в секреті. Відомо лише, що передплата для замовлення становитиме 15 000 доларів, тобто СОРО буде недешевою.

Раніше Фокус розповідав про новий Chevrolet Aveo 2023. Бюджетний хетчбек надійде у продаж з початку 2023 року, а пізніше до нього приєднається седан.