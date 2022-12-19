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Авто

Невероятная мощь: презентован самый быстрый и эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото)

Chevrolet Camaro Copo, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2023, новый Chevrolet Camaro
Фото: General Motors | Chevrolet Camaro COPO будут выпускать под заказ

Новый Chevrolet Camaro COPO предложен в трех версиях мощностью от 470 до 1004 л. с. Автомобиль получил гоночные шины и каркас безопасности.

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Линейку Chevrolet Camaro 2023 пополнит экстремальная версия СОРО. Спорткар предназначен для драгрейсинга и его будут выпускать исключительно по индивидуальному заказу. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

Chevrolet Camaro Copo, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2023, новый Chevrolet Camaro Fullscreen
Автомобиль предназначен для драгрейсинга
Фото: General Motors

Сверхмощные COPO создают с 60-х годов — это своего рода заводской тюнинг Chevrolet Camaro. Однако нынешнее издание модели превзошло все ожидания. На выбор предложены три V8, причем самым слабым из них является 7,0-литровый 470-сильный мотор.

Также доступен 5,7-литровый компрессорный двигатель на 580 л. с., но самой впечатляющей является огромная 10,35-литровая восьмерка. Она развивает 1004 л. с. и обладает крутящим моментом в 1188 Нм.

Chevrolet Camaro Copo, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2023, новый Chevrolet Camaro Fullscreen
На выбор предложены моторы мощностью от 470 до 1104 л. с.
Фото: General Motors

Динамические характеристики не разглашают, но наверняка это будет самый быстрый Camaro в истории. Все версии оснащены 3-ступенчатой автоматической КПП — в драгрейсинге больше ступеней и не надо.

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От стандартного Chevrolet Camaro 2023 версию COPO можно отличить по выпуклому капоту и гоночным шинам. В салоне установлены спортивные кресла и каркас безопасности.

Chevrolet Camaro Copo, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro 2023, новый Chevrolet Camaro Fullscreen
Авто будут выпускать по индивидуальному заказу
Фото: General Motors

Цена Chevrolet Camaro также пока держится в секрете. Известно лишь, что предоплата при заказе составит 15 000 долларов, то есть СОРО будет недешевым.

Ранее Фокус рассказывал про новый Chevrolet Aveo 2023. Бюджетный хэтчбек поступит в продажу с начала 2023 года, а позже к нему присоединится и седан.