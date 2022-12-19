Невероятная мощь: презентован самый быстрый и эксклюзивный Chevrolet Camaro (фото)

Новый Chevrolet Camaro COPO предложен в трех версиях мощностью от 470 до 1004 л. с. Автомобиль получил гоночные шины и каркас безопасности.

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Линейку Chevrolet Camaro 2023 пополнит экстремальная версия СОРО. Спорткар предназначен для драгрейсинга и его будут выпускать исключительно по индивидуальному заказу. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

[ + – ] Автомобиль предназначен для драгрейсинга Фото: General Motors

Сверхмощные COPO создают с 60-х годов — это своего рода заводской тюнинг Chevrolet Camaro. Однако нынешнее издание модели превзошло все ожидания. На выбор предложены три V8, причем самым слабым из них является 7,0-литровый 470-сильный мотор.

Также доступен 5,7-литровый компрессорный двигатель на 580 л. с., но самой впечатляющей является огромная 10,35-литровая восьмерка. Она развивает 1004 л. с. и обладает крутящим моментом в 1188 Нм.

[ + – ] На выбор предложены моторы мощностью от 470 до 1104 л. с. Фото: General Motors

Динамические характеристики не разглашают, но наверняка это будет самый быстрый Camaro в истории. Все версии оснащены 3-ступенчатой автоматической КПП — в драгрейсинге больше ступеней и не надо.

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От стандартного Chevrolet Camaro 2023 версию COPO можно отличить по выпуклому капоту и гоночным шинам. В салоне установлены спортивные кресла и каркас безопасности.

[ + – ] Авто будут выпускать по индивидуальному заказу Фото: General Motors

Цена Chevrolet Camaro также пока держится в секрете. Известно лишь, что предоплата при заказе составит 15 000 долларов, то есть СОРО будет недешевым.

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