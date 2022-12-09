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Авто

Новый недорогой кроссовер от General Motors впервые заметили на дорогах (фото)

кроссовер Бьюик, Buick Encore, Buick Encore GX, новый Buick Encore, Buick Encore 2023
Фото: CarNewsChina | Дизайн Buick Encore GX выполнен в новом фирменном стиле марки

Buick Encore GX 2023 выдержан в новом стиле марке и стал элегантнее на вид. Кроссовер предложат с бензиновыми турбомоторами в версиях с передним и полным приводом.

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В США и Китае во время тестов сняли новый Buick Encore GX 2023. Компактный кроссовер проходит испытания и будет презентован в 2023 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

кроссовер Бьюик, Buick Encore, Buick Encore GX, новый Buick Encore, Buick Encore 2023 Fullscreen
Модель презентуют в 2023 году
Фото: CarNewsChina

Кроссовер Buick Encore GX выполнен в новом фирменном стиле американской марки. Дизайн его передней части стал элегантнее и выдержан в духе купе-кроссовера Buick Envista и электрокроссовера Electra E5. У авто выраженный "нос", тоненькие фары и огромная решетка радиатора.

кроссовер Бьюик, Buick Encore, Buick Encore GX, новый Buick Encore, Buick Encore 2023 Fullscreen
Кроссовер проходит тесты в США и Китае
Фото: Motor1.com

Салон Buick Encore GX 2023 не показали. Ожидается, что кроссовер получит виртуальную панель приборов.

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Buick Encore GX второго поколения выпускают с 2019 года. Если первая генерация кроссовера была построена на базе Opel Mokka, то теперь это самостоятельная модель. Ее выпускают на заводах General Motors в Китае и Южной Корее, а стартовая цена составляет 25 900 долларов.

кроссовер Бьюик, Buick Encore, Buick Encore GX, новый Buick Encore, Buick Encore 2023 Fullscreen
Модель предложат с передним и полным приводом
Фото: Motor1.com

Компактный кроссовер Buick Encore GX сейчас оснащается 1,2-литровым 137-сильным мотором и вариатором в переднеприводной версии, а полноприводной вариант получил 1,3-литровую 155-сильную турбочетверку и 9-ступенчатый автомат. Скорее всего, обновленная версия модели сохранит эти двигатели.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors презентовали недорогой компактный пикап. Он построен на базе кроссовера.