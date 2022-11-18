В интернет попали первые фото нового электрокроссовера от General Motors
Новый Buick Electra E5 поступит в производство в 2023 году. Электрический кроссовер оснастят 245-сильным мотором; он способен развить 180 км/ч.
Опубликованы первые фото Buick Electra E5. Электрический кроссовер должны презентовать в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Buick Electra E5 рассекретили в Китае, ведь именно там в 2023 году наладят его производство. Вместе с тем, тестовые прототипы электрокара не раз видели в США, то есть модель будут ввозить в Северную Америку из Поднебесной.
Электрокроссовер Buick Electra E5 отличается элегантным дизайном с плавными обводами и выраженным "носом". У него раскосые светодиодные фары и заглушка на месте решетки радиатора, а фонари растянуты на всю ширину кузова.
Новый Buick Electra E5 построен на платформе Ultium, как и все современные электрокары от General Motors. По габаритам он сопоставим с родственным Chevrolet Blazer.Важно
Размеры Buick Electra E5 2023:
- Длина – 4892 мм
- Ширина – 1905 мм
- Высота – 1681 мм
- Колесная база – 2954 мм
Пятиместный электромобиль Buick имеет полную массу 2570 кг. Он оснащен 245-сильным мотором и может развить 180 км/ч. Его запас хода не разглашают, но у аналогичных моделей на платформе Ultium он составляет не менее 400 км.
Ранее Фокус сообщал, что архитектуру Ultium будет использовать и первый электрокроссовер Honda.