В інтернет потрапили перші фото нового електрокросовера від General Motors

Новий Buick Electra E5 надійде у виробництво у 2023 році. Електричний кросовер оснастять 245-сильним двигуном; він здатний розвинути 180 км/год.

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Опубліковано перші фото Buick Electra E5. Електричний кросовер мають презентувати найближчими місяцями. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Buick Electra E5 розсекретили у Китаї, адже саме там у 2023 році налагодять його виробництво. Разом з тим тестові прототипи електрокара не раз бачили в США, тобто модель ввозитимуть до Північної Америки з Піднебесної.

[ + – ] П'ятимісний кросовер досягає 4,9 м у довжину Фото: CarNewsChina

Електрокросовер Buick Electra E5 відрізняється елегантним дизайном з плавними обводами та вираженим "носом". У нього розкосі світлодіодні фари та заглушка на місці радіаторної решітки, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Новий Buick Electra E5 побудований на платформі Ultium, як і всі сучасні електрокари General Motors. За габаритами він можна порівняти з рідним Chevrolet Blazer.

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Розміри Buick Electra E5 2023:

Довжина – 4892 мм

Ширина – 1905 мм

Висота – 1681 мм

Колісна база – 2954 мм

П'ятимісний електромобіль Buick має повну масу 2570 кг. Він оснащений 245-сильним двигуном і може розвинути 180 км/год. Його запас ходу не розголошують, але в аналогічних моделей на платформі Ultium він не менше 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що архітектуру Ultium використовуватиме і перший електрокросовер Honda.