Новий недорогий кросовер від General Motors уперше помітили на дорогах (фото)

Buick Encore GX 2023 витриманий у новому стилі марки і став елегантнішим на вигляд. Кросовер запропонують із бензиновими турбомоторами у версіях із переднім та повним приводом.

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У США та Китаї під час тестів зняли новий Buick Encore GX 2023. Компактний кросовер проходить випробування та буде презентований у 2023 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

[ + – ] Модель презентують у 2023 році Фото: CarNewsChina

Кросовер Buick Encore GX виконаний у новому фірмовому стилі американської марки. Дизайн його передньої частини став елегантнішим і витриманий у дусі купе-кросовера Buick Envista та електрокросовера Electra E5. В авто виражений "ніс", тоненькі фари й величезна решітка радіатора.

[ + – ] Кросовер проходить тести в США та Китаї Фото: Motor1.com

Салон Buick Encore GX 2023 року не показали. Очікується, що кросовер отримає віртуальну панель приладів.

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Buick Encore GX другого покоління випускають із 2019 року. Якщо перша генерація кросовера побудована на базі Opel Mokka, тепер це самостійна модель. Її випускають на заводах General Motors у Китаї та Південній Кореї, а стартова ціна складає 25 900 доларів.

[ + – ] Модель запропонують з переднім та повним приводом Фото: Motor1.com

Компактний кросовер Buick Encore GX зараз оснащується 1,2-літровим 137-сильним мотором і варіатором у передньопривідній версії, а повнопривідний варіант отримав 1,3-літрову 155-сильну турбочетвірку та 9-ступінчастий автомат. Швидше за все, оновлена версія моделі збереже ці двигуни.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors презентували недорогий компактний пікап. Він збудований на базі кросовера.