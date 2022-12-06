Краще не купувати: названо найненадійніші кросовери сучасності

У США визначили найпроблемніші моделі кросоверів. Як правило, у цих авто виходять з ладу двигун, трансмісія та електроніка.

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Кросовери є найпопулярнішим класом авто по всьому світу. Їх активно купують, але не всі моделі виправдовують надії власників. Американський портал Topspeed назвав найненадійніші нові та вживані кросовери.

Експерти вивчили статистику несправностей кросоверів та відгуки власників. До десятки найпроблемніших авто потрапили моделі з Південної Кореї, Японії США та Німеччини.

10 місце – Hyundai Tucson 2016 року

[ + – ] Hyundai Tucson Фото: Hyundai

У Hyundai Tucson відзначені несправності двигуна трансмісії та електроніки.

9 місце – Nissan Pathfinder 2013 року

[ + – ] Nissan Pathfinder Фото: Nissan

Головна проблема великого кросовера Nissan – ненадійний варіатор (і в нового покоління моделі його замінили 9-ступінчастим автоматом). Також відзначені проблеми з двигуном, вихлопною системою та електронікою.

8 місце – Jeep Cherokee 2014 року

[ + – ] Jeep Cherokee Фото: Stellantis

Jeep Cherokee KL перших років випуску був відомий через серйозні несправності 9-ступінчастої автоматичної КПП. Її доопрацювали, але проблеми не зникли.

7 місце – Buick Encore/Opel Mokka 2014 року

[ + – ] Opel Mokka Фото: Opel

У компактного кросовера відзначені проблеми із системою охолодження та електронікою.

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6 місце – Kia Sorento 2022 року

[ + – ] Kia Sorento Фото: Kia

Найпроблемнішим є гібрид Kia Sorento — силова установка кросовера часто виходить з ладу.

5 місце – Ford Mustang Mach-E 2022 року

[ + – ] Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

Електрокросовер Ford Mustang страждає від передчасного зносу приводних ременів, витоків мастила та проблем із програмним забезпеченням.

4 місце – Volvo XC60 2022 року

[ + – ] Volvo XC60 Фото: Volvo

У кросовера виходять з ладу електроніка та бензинові турбомотори, а також викликає питання якість кузовних деталей.

3 місце – Mercedes-Benz GLC 2022 року

[ + – ] Mercedes-Benz GLC Фото: Mercedes-Benz

Слабкі місця преміального кросовера – підвіска та трансмісія.

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2 місце – Volkswagen Tiguan 2022 року

[ + – ] Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Tiguan страждає від несправностей електроніки та КПП. У двигунах часто виходить з ладу система охолодження.

1 місце – Volkswagen Taos 2022 року

[ + – ] Volkswagen Taos Фото: Volkswagen

Новий компактний кросовер Volkswagen очолив антирейтинг через цілий "букет" проблем. Відзначено часті поломки паливної системи двигуна, КПП, трансмісії, електроніки та систем активної безпеки.

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