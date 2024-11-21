Новий Volkswagen Tiguan отримав сімейну версію із великим багажником (фото, відео)

Американський Volkswagen Tiguan схожий на європейську модель, проте більший і просторіший. Кросовер дебютував із 204-сильним турбомотором.

Напередодні відкриття автошоу в Лос-Анджелесі у США представили новий Volkswagen Tiguan. Продажі кросовера на північноамериканському ринку стартують на початку 2025 року. Про авто розповіли на офіційному сайті Volkswagen.

Американський Volkswagen Tiguan, як і раніше, дещо відрізняється від європейського, хоча зовні дві моделі дуже схожі. По суті, це заокеанський варіант VW Tayron, який є більшим за розмірами – 4684 мм у довжину при колісній базі 2791 мм.

Авто оснастили 204-сильним турбомотором Фото: Volkswagen

Усередині відмінностей від європейського Volkswagen Tiguan також майже нема. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий (12,9 або 15 дюймів) сенсорний дисплей.

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На відміну від Volkswagen Tayron, який пропонують і з трьома рядами, подовжений Tiguan є п’ятимісним. Об’єм його багажника становить 885-2090 л.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: Volkswagen

Базова комплектація Volkswagen Tiguan 2025 включає двозонний клімат-контроль та бездротову зарядку смартфонів. Серед опцій є тризонний клімат-контроль, проєкція на лобове скло, акустика Harman Kardon з 12 динаміками, вентиляція та масаж сидінь.

Подовжена модель доступна лише в п'ятимісному виконанні Фото: Volkswagen

Подовжений кросовер Volkswagen Tiguan дебютував із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 204 к. с. та 8-ступінчастим автоматом. Запропонують версії з переднім і повним приводом.

До речі, нещодавно Volkswagen презентував у США відроджені позашляховики Scout. Вони стали електрокарами.

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