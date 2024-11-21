Новий Volkswagen Tiguan отримав сімейну версію із великим багажником (фото, відео)
Американський Volkswagen Tiguan схожий на європейську модель, проте більший і просторіший. Кросовер дебютував із 204-сильним турбомотором.
Напередодні відкриття автошоу в Лос-Анджелесі у США представили новий Volkswagen Tiguan. Продажі кросовера на північноамериканському ринку стартують на початку 2025 року. Про авто розповіли на офіційному сайті Volkswagen.
Американський Volkswagen Tiguan, як і раніше, дещо відрізняється від європейського, хоча зовні дві моделі дуже схожі. По суті, це заокеанський варіант VW Tayron, який є більшим за розмірами – 4684 мм у довжину при колісній базі 2791 мм.
Усередині відмінностей від європейського Volkswagen Tiguan також майже нема. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий (12,9 або 15 дюймів) сенсорний дисплей.
На відміну від Volkswagen Tayron, який пропонують і з трьома рядами, подовжений Tiguan є п’ятимісним. Об’єм його багажника становить 885-2090 л.
Базова комплектація Volkswagen Tiguan 2025 включає двозонний клімат-контроль та бездротову зарядку смартфонів. Серед опцій є тризонний клімат-контроль, проєкція на лобове скло, акустика Harman Kardon з 12 динаміками, вентиляція та масаж сидінь.
Подовжений кросовер Volkswagen Tiguan дебютував із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 204 к. с. та 8-ступінчастим автоматом. Запропонують версії з переднім і повним приводом.
До речі, нещодавно Volkswagen презентував у США відроджені позашляховики Scout. Вони стали електрокарами.
Також Фокус розповідав, що на автошоу в Лос-Анджелесі дебютує найдорожчий кросовер Hyundai.