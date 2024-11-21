Новый Volkswagen Tiguan получил семейную версию с большим багажником (фото, видео)

Американский Volkswagen Tiguan похож на европейскую модель, однако больше и просторнее. Кроссовер дебютировал с 204-сильным турбомотором.

Накануне открытия автошоу в Лос-Анджелесе в США представили новый Volkswagen Tiguan. Продажи кроссовера на североамериканском рынке стартуют в начале 2025 года. Об авто рассказали на официальном сайте Volkswagen.

Американский Volkswagen Tiguan по-прежнему несколько отличается от европейского, хотя внешне две модели очень похожи. По сути, это заокеанский вариант VW Tayron, который является более крупным по размерам — 4684 мм в длину при колесной базе 2791 мм.

Авто оснастили 204-сильным турбомотором Фото: Volkswagen

Внутри отличий от европейского Volkswagen Tiguan также почти нет. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой (12,9 или 15 дюймов) сенсорный дисплей.

Важно

Раскрыты подробности самого маленького и дешевого кроссовера Volkswagen (фото)

В отличие от Volkswagen Tayron, который предлагают и с тремя рядами, удлиненный Tiguan является пятиместным. Объем его багажника составляет 885-2090 л.

В салоне установили большой тачскрин Фото: Volkswagen

Базовая комплектация Volkswagen Tiguan 2025 включает двухзонный климат-контроль и беспроводную зарядку смартфонов. Среди опций есть трехзонный климат-контроль, проекция на лобовое стекло, акустика Harman Kardon с 12 динамиками, вентиляция и массаж сидений.

Удлиненная модель доступна только в пятиместном исполнении Фото: Volkswagen

Удлиненный кроссовер Volkswagen Tiguan дебютировал с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 204 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Предложат версии с передним и полным приводом.

Кстати, недавно Volkswagen презентовал в США возрожденные внедорожники Scout. Они стали электрокарами.

Также Фокус рассказывал, что на автошоу в Лос-Анджелесе дебютирует самый дорогой кроссовер Hyundai.