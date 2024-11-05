Раскрыты подробности самого маленького и дешевого кроссовера Volkswagen (фото)

Новый Volkswagen Tera будет достигать примерно 4 метра в длину и внешне напоминать VW Tiguan. Кроссовер оснастят 116-сильным турбомотором.

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Новый доступный кроссовер Volkswagen назовут Tera. Модель с заводским обозначением Project 246 презентуют в 2025 году. Об этом сообщается на странице немецкого автопроизводителя в Instagram.

Название кроссовера выбрали на конкурсе, организованном бразильским сайтом Volkswagen. Все желающие могли предложить свои варианты названия. Именно Бразилия станет одной из стран, где будет выпускаться модель.

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Новый Volkswagen Tera будет самым маленьким и самым дешевым кроссовером немецкого бренда. Его стартовая цена составит менее, чем 15 000 долларов.

Автомобиль будет достигать примерно 4 м в длину при колесной базе в 2,6 м. Его построят на платформе MQB-A0, то есть он будет собратом кроссовера Skoda Kylaq.

Кроссовер назовут Volkswagen Tera Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Tera ранее уже рассекретили. Передняя часть авто выдержана в стилистике нового VW Tiguan.

Кроссовер Volkswagen Tera оснастят 1,0-литровым турбомотором на 116 л. с., который может работать на бензине или биоэтаноле. На выбор предложат 5-ступенчатую механическую и 6-ступенчатую автоматическую КПП.

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