Самый маленький и дешевый кроссовер Skoda показали за три недели до премьеры (фото)
Кроссовер Skoda Kylaq достигает всего 4 м в длину и будет стоить менее 13 000 долларов. Авто оснастили 115-сильным бензиновым турбомотором.
Опубликованы официальные фото нового Skoda Kylaq. Бюджетный компактный кроссовер презентуют 6 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.
Кроссовер Skoda Kylaq показали во время финальных тестов в Индии. Именно в этой стране будут выпускать модель. Стартовая цена авто составит менее 13 000 долларов, то есть это будет самый дешевый кроссовер Skoda.
Новый Skoda Kylaq оклеили камуфляжной пленкой, однако черты его дизайна все же можно разглядеть. Кроссовер сохраняет фирменные граненый стиль и широкую решетку радиатора. Также можно разглядеть "двухэтажные" фары.
Салон Skoda Kylaq не показали, однако отметили, что базовая комплектация будет включать 6 подушек безопасности и ESP, а топовый вариант получит 17-дюймовые диски, беспроводную зарядку для смартфонов, электропривод и вентиляцию передних сидений.
Кроссовер Skoda Kylaq построен на платформе MQB-A0 IN и достигает 3996 мм в длину при колесной базе в 2566 мм. Модель дебютирует с 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 115 л.с. и будет доступна с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП. Привод у авто — только передний, зато кроссовер имеет неплохой клиренс в 189 мм.
Кстати, недавно презентовали недорогой электрокроссовер Skoda, который стал преемником модели Karoq.
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