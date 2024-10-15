Самый маленький и дешевый кроссовер Skoda показали за три недели до премьеры (фото)

Кроссовер Skoda Kylaq достигает всего 4 м в длину и будет стоить менее 13 000 долларов. Авто оснастили 115-сильным бензиновым турбомотором.

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Опубликованы официальные фото нового Skoda Kylaq. Бюджетный компактный кроссовер презентуют 6 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Кроссовер Skoda Kylaq показали во время финальных тестов в Индии. Именно в этой стране будут выпускать модель. Стартовая цена авто составит менее 13 000 долларов, то есть это будет самый дешевый кроссовер Skoda.

Авто оснастили 115-сильным турбомотором Фото: Skoda

Новый Skoda Kylaq оклеили камуфляжной пленкой, однако черты его дизайна все же можно разглядеть. Кроссовер сохраняет фирменные граненый стиль и широкую решетку радиатора. Также можно разглядеть "двухэтажные" фары.

Салон Skoda Kylaq не показали, однако отметили, что базовая комплектация будет включать 6 подушек безопасности и ESP, а топовый вариант получит 17-дюймовые диски, беспроводную зарядку для смартфонов, электропривод и вентиляцию передних сидений.

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Кроссовер Skoda Kylaq построен на платформе MQB-A0 IN и достигает 3996 мм в длину при колесной базе в 2566 мм. Модель дебютирует с 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 115 л.с. и будет доступна с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП. Привод у авто — только передний, зато кроссовер имеет неплохой клиренс в 189 мм.

Кстати, недавно презентовали недорогой электрокроссовер Skoda, который стал преемником модели Karoq.

Также Фокус рассказывал о доступном спортивном кроссовере Volkswagen.