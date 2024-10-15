Найменший і найдешевший кросовер Skoda показали за три тижні до прем'єри (фото)

Кросовер Skoda Kylaq сягає всього 4 м у довжину та коштуватиме менш, ніж 13 000 доларів. Авто оснастили 115-сильним бензиновим турбомотором.

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Опубліковано офіційні фото нового Skoda Kylaq. Бюджетний компактний кросовер презентують 6 листопада. Про це повідомляється на офіційному сайті чеського автовиробника.

Кросовер Skoda Kylaq показали під час фінальних тестів у Індії. Саме в цій країні випускатимуть модель. Стартова ціна авто складе менш, ніж 13 000 доларів, тобто це буде найдешевший кросовер Skoda.

Авто оснастили 115-сильним турбомотором Фото: Skoda

Новий Skoda Kylaq обклеїли камуфляжною плівкою, проте риси його дизайну все ж можна розгледіти. Кросовер зберігає фірмові гранчастий стиль та широку решітку радіатора. Також можна розгледіти "двоповерхові" фари.

Салон Skoda Kylaq не показали, проте зазначили, що базова комплектація включатиме 6 подушок безпеки та ESP, а топовий варіант отримає 17-дюймові диски, бездротову зарядку для смартфонів, електропривід та вентиляцію передніх сидінь.

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Кросовер Skoda Kylaq збудований на платформі MQB-A0 IN та сягає 3996 мм у довжину при колісній базі в 2566 мм. Модель дебютує з 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 115 к. с. та буде доступна з 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП. Привід у авто — лише передній, зате кросовер має непоганий кліренс у 189 мм.

До речі, недавно презентували недорогий електрокросовер Skoda, який став наступником моделі Karoq.

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