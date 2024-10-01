Ціна 33 000 євро і запас ходу 560 км: Skoda показала електричного наступника Karoq (фото)

Електромобіль Skoda Elroq — компактний 4,5-метровий кросовер із гранчастим дизайном і великим багажником. Зі старту на вибір запропонують версії потужністю від 170 до 286 сил.

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У центрі Праги презентували новий Skoda Elroq. Електричний кросовер приходить на зміну моделі Karoq і вже завтра, 2 жовтня, надійде в продаж за ціною від 33 000 євро. Про нього розповіли на офіційному сайті Skoda.

Skoda Elroq — перша модель у новому фірмовому стилі Фото: Skoda

Дизайн Skoda Elroq 2025

Електромобіль Skoda Elroq — перша модель у новому фірмовому стилі Modern Solid. Кросовер зберігає гранчастий дизайн, проте у нього по-новому оформлена передня частина — "двоповерхові" діодні фари розділені чорною вставкою. Ззаду ж встановлені традиційні для Skoda ліхтарі.

Запас ходу електрокара сягає 560 км Фото: Skoda

Кросовер Skoda збудований на електричній платформі МЕВ, яку також використовують старший брат Enyaq та Volkswagen ID.4. Авто має низький аеродинамічний коефіцієнт – 0,26. За розмірами воно дещо більше за Skoda Karoq.

Габарити Skoda Elroq 2025:

довжина – 4488 мм;

ширина – 1884 мм;

висота – 1625 мм;

колісна база – 2765 мм;

маса – 1949 кг.

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Салон Skoda Elroq 2025

У оздобленні салону Skoda Elroq використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Електрокросовер отримав вузький цифровий щиток приладів та великий 13-дюймовий тачскрін мультимедіа, також є проєкція на лобове скло.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Skoda

Об’єм багажника Skoda Elroq становить 470-1580 л, також у салоні є чимало відділень для дрібних речей загальним об’ємом 48 л. Зокрема, є бокс для задніх пасажирів, три відсіки в багажнику, спеціальний відсік для знаку аварійної зупинки та відділення з парасолькою в передніх дверях.

У оздобленні використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки Фото: Skoda

Новий Skoda Elroq, характеристики

Зі старту eлектрокросовер Skoda Elroq 2025 зі старту запропонують у трьох задньопривідних версіях.

Elroq 50 – один мотор, 170 к. с., батарея на 55 кВт∙год, запас ходу 370 км, 9 с до сотні максимальна швидкість 160 км/год;

Elroq 60 – один мотор, 204 к. с., батарея на 63 кВт∙год, запас ходу 400 км, 8,5 с до сотні, максимальна швидкість 160 км/год;

Elroq 85 – один мотор, 286 к. с., батарея на 82 кВт∙год, запас ходу 560 км, 6,6 с до сотні максимальна швидкість 180 км/год.

Об"єм багажника Skoda Elroq становить 470-1580 л Фото: Skoda

Пізніше з’явиться топовий повнопривідний електромобіль Skoda Elroq 85x потужністю 299 к. с. Швидка (потужністю 175 кВт) зарядка батареї електрокара на 80% займає 25-28 хвилин.

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