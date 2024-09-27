Новий стильний електромобіль Peugeot розсекретили до презентації (фото)
У лінійці Peugeot 408 з'явиться електричний варіант. Його запропонують у двох версіях за потужністю, а запас ходу електрокара складе мінімум 400 км.
Крос-фастбек Peugeot 408 отримає електричну модифікацію. Уже офіційно підтверджено, що авто презентують 2 жовтня, а згодом покажуть публіці на автошоу в Парижі. Проте перші зображення авто вже потрапили в інтернет. Про це повідомляє сайт Motor1.
Зокрема, з’явилися офіційний тизер Peugeot e-408 (саме так назвуть електрокар), а також шпигунські фото. На них видно, що електрична версія зовні відрізнятиметься від Peugeot 408 лише декором на бамперах та радіаторній решітці. Авто збереже гранчастий дизайн та динамічний силует.Важливо
Характеристики Peugeot e-408 поки тримають у секреті, проте інсайдерська інформація свідчить, що електрокар може отримати одразу дві різні силові установки. Базова версія отримає 156-сильний електромотор на батарею ємністю 54 кВт∙год — як в Peugeot e-2008 чи e-308. Запас ходу складе приблизно 400 км.
Для топового варіанту готують абсолютно нову силову установку потужністю 204 чи 215 к. с. із батареєю на 58 або 60 кВт∙год. Такий електромобіль Peugeot e-408 зможе розганятися до 100 км/год за 7,6 с і розвивати 160 км/год, а його запас ходу сягне 450 км. Базова ціна Peugeot e-408 складе приблизно 46–48 тис. євро.
До речі, цю ж силову установку повинен отримати і електромобіль DS4 E-Tense, який недавно бачили під час випробувань.
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