Новий стильний електромобіль Peugeot розсекретили до презентації (фото)

У лінійці Peugeot 408 з'явиться електричний варіант. Його запропонують у двох версіях за потужністю, а запас ходу електрокара складе мінімум 400 км.

Related video

Крос-фастбек Peugeot 408 отримає електричну модифікацію. Уже офіційно підтверджено, що авто презентують 2 жовтня, а згодом покажуть публіці на автошоу в Парижі. Проте перші зображення авто вже потрапили в інтернет. Про це повідомляє сайт Motor1.

Офіційний тизер Peugeot e-408 Фото: Peugeot

Зокрема, з’явилися офіційний тизер Peugeot e-408 (саме так назвуть електрокар), а також шпигунські фото. На них видно, що електрична версія зовні відрізнятиметься від Peugeot 408 лише декором на бамперах та радіаторній решітці. Авто збереже гранчастий дизайн та динамічний силует.

Важливо

На європейський ринок виходить сімейний електрокар від Stellantis за 36 400 євро (фото)

Характеристики Peugeot e-408 поки тримають у секреті, проте інсайдерська інформація свідчить, що електрокар може отримати одразу дві різні силові установки. Базова версія отримає 156-сильний електромотор на батарею ємністю 54 кВт∙год — як в Peugeot e-2008 чи e-308. Запас ходу складе приблизно 400 км.

Електрокар може отримати дві різні силові установки

Для топового варіанту готують абсолютно нову силову установку потужністю 204 чи 215 к. с. із батареєю на 58 або 60 кВт∙год. Такий електромобіль Peugeot e-408 зможе розганятися до 100 км/год за 7,6 с і розвивати 160 км/год, а його запас ходу сягне 450 км. Базова ціна Peugeot e-408 складе приблизно 46–48 тис. євро.

До речі, цю ж силову установку повинен отримати і електромобіль DS4 E-Tense, який недавно бачили під час випробувань.

Також Фокус розповідав, що на тестах помітили таємничий електропозашляховик Audi.