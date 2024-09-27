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Авто

Новый стильный электромобиль Peugeot рассекретили до презентации (фото)

Peugeot e-408, Peugeot 408, электромобиль Peugeot, электромобиль Peugeot
Фото: Motor1.com | Peugeot e-408 рассекретили на шпионских фото

В линейке Peugeot 408 появится электрический вариант. Его предложат в двух версиях по мощности, а запас хода электрокара составит минимум 400 км.

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Кросс-фастбэк Peugeot 408 получит электрическую модификацию. Уже официально подтверждено, что авто презентуют 2 октября, а впоследствии покажут публике на автошоу в Париже. Однако первые изображения авто уже попали в интернет. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Официальный тизер Peugeot e-408 официальный тизер Peugeot e-408
Фото: Peugeot

В частности, появились официальный тизер Peugeot e-408 (именно так назовут электрокар), а также шпионские фото. На них видно, что электрическая версия внешне будет отличаться от Peugeot 408 лишь декором на бамперах и радиаторной решетке. Авто сохранит граненый дизайн и динамичный силуэт.

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Характеристики Peugeot e-408 пока держат в секрете, однако инсайдерская информация говорит, что электрокар может получить сразу две разные силовые установки. Базовая версия получит 156-сильный электромотор на батарею емкостью 54 кВт∙ч — как у Peugeot e-2008 или e-308. Запас хода составит примерно 400 км.

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Электрокар может получить две разные силовые установки

Для топового варианта готовят совершенно новую силовую установку мощностью 204 или 215 л. с. с батареей на 58 или 60 кВт∙ч. Такой электромобиль Peugeot e-408 сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,6 с и развивать 160 км/ч, а его запас хода достигнет 450 км. Базовая цена Peugeot e-408 составит примерно 46–48 тыс. евро.

Кстати, эту же силовую установку должен получить и электромобиль DS4 E-Tense, который недавно видели во время испытаний.

Также Фокус рассказывал, что на тестах заметили таинственный электровнедорожник Audi.