На европейский рынок выходит семейный электрокар от Stellantis за 36 400 евро (фото)

Новый Leapmotor C10 — 4,7-метровый электрический кроссовер с просторным салоном и богатым оснащением. Запас хода 218-сильного авто составляет 420 км.

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Европейская линейка бренда Leapmotor расширится. К миниатюрному электрокару T03 присоединится электрокроссовер C10. Он поступит в продажу с октября по цене от 36 400 евро. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Запас хода электрокара достигает 420 км Фото: Stellantis

Именно Stellantis продвигает китайские электромобили Leapmotor в Европе. Дело в том, что концерн стал совладельцем бренда и Leapmotor T03 уже выпускается на его предприятии в польском городе Тихи. На первом этапе шоурумы Leapmotor откроют в 13 европейских странах.

Электрокроссовер предложат в богато оснащенных версиях Фото: Stellantis

Электромобиль Leapmotor C10 — первая модель бренда, созданная специально для глобального рынка. Это 4,7-метровый семейный кроссовер с обтекаемым дизайном.

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Новый Leapmotor C10 имеет просторный салон и багажник объемом 435-1410 л. На передней панели установлен небольшой цифровой щиток приборов и крупный 14,6-дюймовый дисплей.

Авто имеет просторный салон Фото: Stellantis

Также базовая комплектация Leapmotor C10 включает 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора, электропривод кресел, парктроник, акустику с 12 динамиками, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Вариант Design добавляет 20-дюймовые колеса, 840-ваттную аудиосистему, подогрев и вентиляцию кресел.

Объем багажника составляет 435-1410 л. Фото: Stellantis

Электрокроссовер Leapmotor C10 оснащен 218-сильным мотором и батареей на 69,9 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с. Запас хода составляет 420 км, а быстрая зарядка на 80% занимает полчаса.

Кстати, Stellantis выводит на украинский рынок дешевый электромобиль Citroen за 347 тыс. гривен.

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