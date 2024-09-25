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Авто

На европейский рынок выходит семейный электрокар от Stellantis за 36 400 евро (фото)

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Фото: Stellantis | Leapmotor C10 — обтекаемый семейный электрокроссовер

Новый Leapmotor C10 — 4,7-метровый электрический кроссовер с просторным салоном и богатым оснащением. Запас хода 218-сильного авто составляет 420 км.

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Европейская линейка бренда Leapmotor расширится. К миниатюрному электрокару T03 присоединится электрокроссовер C10. Он поступит в продажу с октября по цене от 36 400 евро. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Новый Leapmotor C10, электромобиль Leapmotor, электромобиль Leapmotor, кроссовер Leapmotor Fullscreen
Запас хода электрокара достигает 420 км
Фото: Stellantis

Именно Stellantis продвигает китайские электромобили Leapmotor в Европе. Дело в том, что концерн стал совладельцем бренда и Leapmotor T03 уже выпускается на его предприятии в польском городе Тихи. На первом этапе шоурумы Leapmotor откроют в 13 европейских странах.

салон Leapmotor C10, Новый Leapmotor C10, электромобиль Leapmotor, кроссовер Leapmotor, электромобиль Leapmotor Fullscreen
Электрокроссовер предложат в богато оснащенных версиях
Фото: Stellantis

Электромобиль Leapmotor C10 — первая модель бренда, созданная специально для глобального рынка. Это 4,7-метровый семейный кроссовер с обтекаемым дизайном.

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Новый Leapmotor C10 имеет просторный салон и багажник объемом 435-1410 л. На передней панели установлен небольшой цифровой щиток приборов и крупный 14,6-дюймовый дисплей.

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Авто имеет просторный салон
Фото: Stellantis

Также базовая комплектация Leapmotor C10 включает 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора, электропривод кресел, парктроник, акустику с 12 динамиками, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Вариант Design добавляет 20-дюймовые колеса, 840-ваттную аудиосистему, подогрев и вентиляцию кресел.

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Объем багажника составляет 435-1410 л.
Фото: Stellantis

Электрокроссовер Leapmotor C10 оснащен 218-сильным мотором и батареей на 69,9 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с. Запас хода составляет 420 км, а быстрая зарядка на 80% занимает полчаса.

Кстати, Stellantis выводит на украинский рынок дешевый электромобиль Citroen за 347 тыс. гривен.

Также Фокус рассказывал, что в Европе появился преемник SsangYong Actyon.