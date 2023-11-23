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В Европе появится недорогой китайский электрокроссовер с запасом хода свыше 500 км (фото)

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Фото: CarNewsChina | Leapmotor C10 является флагманом китайского бренда

Электромобиль Leapmotor C10 — флагман китайской марки. У 4,7-метрового кроссовера просторный пятиместный салон и 231-сильный мотор.

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Китайская компания Leapmotor расширит свое присутствие на европейском рынке. К компактной электрической модели T3 присоединится кроссовер C10. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Leapmotor C10, Электромобиль Leapmotor, Электромобиль Leapmotor C10, китайский электромобиль, новый Leapmotor Fullscreen
Запас хода кроссовера достигает 530 км
Фото: CarNewsChina

Новый Leapmotor C10 называют первой "глобальной" моделью бренда, которую будут продавать по всему миру. Ее экспорт стартует в июле-августа 2024 года. Европейские цены пока не объявлены, но известно, что в Китае электрокроссовер стоит от 150 000 до 200 000 юаней ($21 000 – 28 000).

Электромобиль Leapmotor C10 отличается сдержанным дизайном с плавными формами и тоненькими диодными фарами и фонарями. Это самая крупная модель китайской марки, сопоставимая по размерам с BMW X3 и Audi Q5.

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На передней панели установлены два дисплея
Фото: CarNewsChina

Размеры Leapmotor C10 2024:

  • длина – 4739 мм;
  • ширина – 1900 мм;
  • высота – 1680 мм;
  • колесная база – 2825 мм.
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Салон Leapmotor C10 отделан кожей, а передние сиденья разделены высокой консолью. Китайский электромобиль получил виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. У него довольно просторный второй ряд с 1050 мм расстояния для ног.

Электромобиль Leapmotor C10, Электромобиль Leapmotor, Leapmotor C10, китайский электромобиль, новый Leapmotor Fullscreen
У кроссовера просторный второй ряд
Фото: CarNewsChina

Новый Leapmotor C10 получил 231-сильный электромотор и батарею емкостью 70 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 530 км.

К слову, на европейский рынок выходит и новый Volkswagen Tiguan третьего поколения.

Также Фокус сообщал, что в Украине появится недорогой электромобиль Citroen.