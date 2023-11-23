В Европе появится недорогой китайский электрокроссовер с запасом хода свыше 500 км (фото)

Электромобиль Leapmotor C10 — флагман китайской марки. У 4,7-метрового кроссовера просторный пятиместный салон и 231-сильный мотор.

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Китайская компания Leapmotor расширит свое присутствие на европейском рынке. К компактной электрической модели T3 присоединится кроссовер C10. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода кроссовера достигает 530 км Фото: CarNewsChina

Новый Leapmotor C10 называют первой "глобальной" моделью бренда, которую будут продавать по всему миру. Ее экспорт стартует в июле-августа 2024 года. Европейские цены пока не объявлены, но известно, что в Китае электрокроссовер стоит от 150 000 до 200 000 юаней ($21 000 – 28 000).

Электромобиль Leapmotor C10 отличается сдержанным дизайном с плавными формами и тоненькими диодными фарами и фонарями. Это самая крупная модель китайской марки, сопоставимая по размерам с BMW X3 и Audi Q5.

На передней панели установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

Размеры Leapmotor C10 2024:

длина – 4739 мм;

ширина – 1900 мм;

высота – 1680 мм;

колесная база – 2825 мм.

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Салон Leapmotor C10 отделан кожей, а передние сиденья разделены высокой консолью. Китайский электромобиль получил виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. У него довольно просторный второй ряд с 1050 мм расстояния для ног.

У кроссовера просторный второй ряд Фото: CarNewsChina

Новый Leapmotor C10 получил 231-сильный электромотор и батарею емкостью 70 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 530 км.

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