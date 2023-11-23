У Європі з'явиться недорогий китайський електрокросовер із запасом ходу понад 500 км (фото)

Електромобіль Leapmotor C10 — флагман китайської марки. У 4,7-метрового кросовера просторий п'ятимісний салон і 231-сильний мотор.

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Китайська компанія Leapmotor розширить свою присутність на європейському ринку. До компактної електричної моделі T3 приєднається кросовер C10. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу кросовера сягає 530 км Фото: CarNewsChina

Новий Leapmotor C10 називають першою "глобальною" моделлю бренду, яку продаватимуть по всьому світу. Її експорт стартує в липні-серпні 2024 року. Європейські ціни поки не оголошені, але відомо, що в Китаї електрокросовер коштує від 150 000 до 200 000 юанів ($21 000 — 28 000).

Електромобіль Leapmotor C10 вирізняється стриманим дизайном з плавними формами і тоненькими діодними фарами і ліхтарями. Це найбільша модель китайської марки, порівнянна за розмірами з BMW X3 і Audi Q5.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Розміри Leapmotor C10 2024:

довжина — 4739 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2825 мм.

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Салон Leapmotor C10 оздоблений шкірою, а передні сидіння розділені високою консоллю. Китайський електромобіль отримав віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. У нього доволі просторий другий ряд із 1050 мм відстані для ніг.

У кросовера просторий другий ряд Фото: CarNewsChina

Новий Leapmotor C10 отримав 231-сильний електромотор і батарею ємністю 70 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 530 км.

До слова, на європейський ринок виходить і новий Volkswagen Tiguan третього покоління.

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