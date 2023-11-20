Запас ходу 430 км і надшвидка зарядка: у Китаї показали електрокар за $11 000 (фото)

Електромобіль Dongfeng Nammi 01 — компактна модель В-класу з великим багажником. Хетчбек оснастили 95-сильним електромотором.

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На автосалоні в Гуанчжоу показали новий Dongfeng Nammi 01. Компактний електромобіль надходить у продаж за ціною від 79 800 до 109 800 юанів ($11 000 — 15 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу електромобіля сягає 430 км Фото: Dongfeng

Електромобіль Dongfeng Nammi 01 — компактний міський хетчбек В-класу. У нього виражений "ніс", краплеподібні діодні фари і висока віконна лінія. Бічні стекла виконані безрамковими. В основі авто лежить повністю нова електрична платформа Dongfeng S3.

Електрокар отримав великий тачскрін Фото: Dongfeng

Розміри Dongfeng Nammi 2024:

довжина — 4030 мм;

ширина — 1810 мм;

висота — 1570 мм;

колісна база — 2660 мм.

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В оздобленні салону використана стьобана штучна шкіра. Новий Dongfeng Nammi 01 отримав віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Зі складеними сидіннями об'єм багажника становить 945 л.

У бічних вікон відсутні рамки Фото: Dongfeng

Китайський електромобіль Dongfeng Nammi 01 оснащений 95-сильним мотором і здатний розвинути 140 км/год. На вибір запропоновано літій-залізо-фосфатні батареї ємністю 31,5 і 42,3 кВт∙год: запас ходу становить 330 і 430 км. Підзарядити електрокар для пробігу в 200 км можна всього за 8 хвилин. Пізніше має з'явитися версія з інноваційною твердотільною батареєю і ще швидшою зарядкою.

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