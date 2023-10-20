Китайці представили стильний електромобіль із дверима, як у Lamborghini (фото)

Dongfeng eπ 007 стане дешевшим конкурентом Tesla Model S. Електромобіль отримає багате оснащення, 544-сильну установку і підтримку швидкої зарядки.

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Лінійку електромобілів Dongfeng поповнить седан eπ 007. Новинка отримає стильний дизайн, незвичайні передні двері та багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Dongfeng eπ 007 розташована роздільна оптика. Також новинка вирізняється незвичайними передніми дверима, які відчиняються вгору, як у деяких моделей Lamborghini.

Передні двері відчиняються вгору Фото: Dongfeng

Ззаду встановлені вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. На бампері є масивний дифузор.

Ззаду розмістили вузькі ліхтарі Фото: Dongfeng

Габарити Dongfeng eπ 007:

довжина — 4880 мм;

ширина — 1895 мм;

висота — 1460 мм;

колісна база — 2915 мм.

На вибір буде доступно кілька версій седана. Вони відрізняються оформленням колісних дисків, а також наявністю камер і лідара.

В інтер'єрі встановлено великий дисплей інформаційно-розважальної системи та компактну цифрову панель приладів. Крім цього новинка отримає плоске кермо.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї Фото: sina

Dongfeng eπ 007 буде доступний із кількома силовими установками на вибір. Базова модифікація оснащена одним електромотором потужністю 218 або 272 к.с. Топова версія пропонує два електромотори сумарною потужністю 544 к.с.

Електромобіль отримає акумуляторну батарею з підтримкою швидкої зарядки. Поповнити запас акумулятора з 30% до 80% можна буде всього за 26 хвилин.

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Прем'єра новинки відбудеться вже 6 листопада. Вартість і характеристики моделі стануть відомі пізніше.

Раніше Фокус писав, що китайський бренд Dongfeng показав футуристичний чотиридверний кабріолет Aeolus eπ01.