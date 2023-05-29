Китайці представили футуристичний чотиридверний кабріолет у стилі Volvo (фото)

Dongfeng Aeolus eπ01 відрізняється незвичайною конструкцією кузова та передовими технологіями. Характеристики та вартість моделі поки що тримають у секреті.

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Китайський бренд Dongfeng показав футуристичний чотиридверний кабріолет Aeolus eπ01. Концепт-кар має безліч зовнішніх подібностей із шоу-каром Polestar 5 від Volvo та Geely. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Dongfeng Aeolus eπ01 демонструє нову серію бренду, до якої увійдуть лише преміальні електромобілі. Зараз Dongfeng випускає кілька електричних моделей, серед яких є кросовер Voyah Free.

Кабріолет Dongfeng Aeolus eπ01 отримав незвичайний силует із вузькими фарами спереду. Вони мають Y-подібну форму.

Спереду встановлені незвичайні фари Y-подібної форми Фото: autohome.com.cn

Задні ліхтарі з'єднані в один блок і огинають усю задню частину авто. На задньому бампері є масивний дифузор.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок Фото: autohome.com.cn

Dongfeng Aeolus eπ01 є гібридом купеподібного седана та кабріолета. На концепт встановлено складний дах.

Із боків немає дверних ручок. Задні двері відчиняються проти руху, як у багатьох моделей Rolls-Royce.

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Усередині розташовані чотири окремі сидіння. Замість звичного керма встановлено незвичайний "штурвал". У центрі розташований великий сенсорний дисплей.

Усередині встановлено великий сенсорний дисплей Фото: autohome.com.cn

Невідомо, чи надійде Dongfeng Aeolus eπ01 у серійне виробництво. Характеристики та вартість моделі також поки що тримають у секреті.

Раніше Фокус писав, що Dongfeng представив свій преміальний мінівен Voyah Dreamer.