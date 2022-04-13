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В одному флаконі: у продажу з'явився Maybach та спорткар серед мінівенів (фото)

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Dongfeng Voyah Dreamer зовнішність, Dongfeng Voyah Dreamer екстер'єр, Dongfeng Voyah Dreamer дизайн
Фото: carscoops.com | Dongfeng Voyah Dreamer поєднує в собі функції авто преміум-класу, чудову практичність та видатні технічні характеристики.

У Китаї почали продавати мінівен Dongfeng Voyah Dreamer, який забезпечує розкіш на рівні Maybach, в електричній версії розвиває 429 к. с., розганяється до "сотні" за 5,9 секунди та їде 200 км/год.

Виробник китайських авто преміум-сегменту Dongfeng оголосив про початок продажу та оприлюднив характеристики свого кросовера Voyah Dreamer. Як повідомляє Carscoops, це найшвидший мінівен у світі.

Dongfeng Voyah Dreamer зовнішність, Dongfeng Voyah Dreamer екстер'єр, Dongfeng Voyah Dreamer дизайн
Dongfeng Voyah Dreamer вперше показали на автосалоні в Гуанчжоу у листопаді 2021 року
Фото: carscoops.com
Dongfeng Voyah Dreamer зовнішність, Dongfeng Voyah Dreamer екстер'єр, Dongfeng Voyah Dreamer дизайн
Перші авто вирушать до своїх власників у липні 2022 року
Фото: carscoops.com

У його зовнішності домінує величезна масивна решітка радіатора і є багато хромованих елементів. Dongfeng Voyah Dreamer має повністю світлодіодні фари і маленький дорожній просвіт.

Розміри Dongfeng Voyah Dreamer:

  • Довжина — 5315 мм
  • Ширина — 1985 мм.
  • Висота — 1820 мм
  • Колісна база — 3200 мм

Мінівен Dongfeng Voyah Dreamer пропонується у чотирьох- або семимісцевій конфігурації.

Dongfeng Voyah Dreamer салон, Dongfeng Voyah Dreamer інтер'єр, Dongfeng Voyah Dreamer передня панель
На приладовій панелі Dongfeng Voyah Dreamer розташовані одразу три екрани
Фото: carscoops.com

Перша пропонує розкішні апартаменти схожі на моделі Maybach, друга — компонування 2+2+3 з двома "капітанськими" кріслами другого ряду і багажник об'ємом 427 літрів.

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Оснащення мінівена включає зсувні двері з електроприводами, оббивку з веганської шкіри, сидіння з підігрівом/вентиляцією та "оттоманками", аудіосистему DYN Audio, можливість підключення інтернету 5G, автопілот рівня 2+ та адаптивну пневмопідвіску.

Характеристики Dongfeng Voyah Dreamer

В електричному виконанні мінівен EV Voyah Dreamer оснащений двома електродвигунами сумарною потужністю 429 к. с. і крутним моментом 620 Нм. З 0 до 100 км/год він розганяється за 5,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Запас ходу електромінівена становить 600 км.

Dongfeng Voyah Dreamer салон, Dongfeng Voyah Dreamer інтер'єр, Dongfeng Voyah Dreamer другий ряд
Dongfeng Voyah Dreamer пропонується у чотирьох- або семимісній конфігурації
Фото: carscoops.com
Dongfeng Voyah Dreamer салон, Dongfeng Voyah Dreamer інтер'єр, Dongfeng Voyah Dreamer другий ряд
Dongfeng Voyah Dreamer пропонується у чотири- або семимісній конфігурації
Фото: carscoops.com

Гібридна версія, крім двох електромоторів, має ще й 1,5-літровий турбований двигун. Завдяки йому пробіг електрокара на одній зарядці збільшується до 700 км. Щоправда, таку першу сотню набирає вже за 6,9 секунди.

Dongfeng Voyah Dreamer зовнішність, Dongfeng Voyah Dreamer екстер'єр, Dongfeng Voyah Dreamer дизайн
Мінівен випускається у повністю електричній та у гібридній версіях
Фото: carscoops.com

У Китаї Voyah Dreamer коштує від 380 000 до 480 000 юанів (59 694–75 403 доларів) за семимісний автомобіль та від 600 000 юанів (94 254 долари) за чотиримісний.

Раніше Фокус писав, що китайський концерн Dongfeng готує електричний клон Hummer потужністю понад 1000 к. с.