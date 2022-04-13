В одному флаконі: у продажу з'явився Maybach та спорткар серед мінівенів (фото)

У Китаї почали продавати мінівен Dongfeng Voyah Dreamer, який забезпечує розкіш на рівні Maybach, в електричній версії розвиває 429 к. с., розганяється до "сотні" за 5,9 секунди та їде 200 км/год.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Виробник китайських авто преміум-сегменту Dongfeng оголосив про початок продажу та оприлюднив характеристики свого кросовера Voyah Dreamer. Як повідомляє Carscoops, це найшвидший мінівен у світі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Dongfeng Voyah Dreamer вперше показали на автосалоні в Гуанчжоу у листопаді 2021 року Фото: carscoops.com [ + – ] Перші авто вирушать до своїх власників у липні 2022 року Фото: carscoops.com

У його зовнішності домінує величезна масивна решітка радіатора і є багато хромованих елементів. Dongfeng Voyah Dreamer має повністю світлодіодні фари і маленький дорожній просвіт.

Розміри Dongfeng Voyah Dreamer:

Довжина — 5315 мм

Ширина — 1985 мм.

Висота — 1820 мм

Колісна база — 3200 мм

Мінівен Dongfeng Voyah Dreamer пропонується у чотирьох- або семимісцевій конфігурації.

[ + – ] На приладовій панелі Dongfeng Voyah Dreamer розташовані одразу три екрани Фото: carscoops.com

Перша пропонує розкішні апартаменти схожі на моделі Maybach, друга — компонування 2+2+3 з двома "капітанськими" кріслами другого ряду і багажник об'ємом 427 літрів.

Важливо

Показаний найпотужніший серійний електромобіль із США: і це седан! (фото)

Оснащення мінівена включає зсувні двері з електроприводами, оббивку з веганської шкіри, сидіння з підігрівом/вентиляцією та "оттоманками", аудіосистему DYN Audio, можливість підключення інтернету 5G, автопілот рівня 2+ та адаптивну пневмопідвіску.

Характеристики Dongfeng Voyah Dreamer

В електричному виконанні мінівен EV Voyah Dreamer оснащений двома електродвигунами сумарною потужністю 429 к. с. і крутним моментом 620 Нм. З 0 до 100 км/год він розганяється за 5,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Запас ходу електромінівена становить 600 км.

[ + – ] Dongfeng Voyah Dreamer пропонується у чотирьох- або семимісній конфігурації Фото: carscoops.com [ + – ] Dongfeng Voyah Dreamer пропонується у чотири- або семимісній конфігурації Фото: carscoops.com

Гібридна версія, крім двох електромоторів, має ще й 1,5-літровий турбований двигун. Завдяки йому пробіг електрокара на одній зарядці збільшується до 700 км. Щоправда, таку першу сотню набирає вже за 6,9 секунди.

[ + – ] Мінівен випускається у повністю електричній та у гібридній версіях Фото: carscoops.com

У Китаї Voyah Dreamer коштує від 380 000 до 480 000 юанів (59 694–75 403 доларів) за семимісний автомобіль та від 600 000 юанів (94 254 долари) за чотиримісний.

Раніше Фокус писав, що китайський концерн Dongfeng готує електричний клон Hummer потужністю понад 1000 к. с.