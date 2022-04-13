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В одном флаконе: в продаже появился Maybach и спорткар среди минивэнов (фото)

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Dongfeng Voyah Dreamer внешность, Dongfeng Voyah Dreamer экстерьер, Dongfeng Voyah Dreamer дизайн
Фото: carscoops.com | Dongfeng Voyah Dreamer сочетает в себе функции авто премиум-класса, превосходную практичность и выдающиеся технические характеристики

В Китае начали продавать минивэн Dongfeng Voyah Dreamer, который обеспечивает роскошь на уровне Maybach, в электрической версии развивает 429 л. с., разгоняется до "сотни" за 5,9 секунды и едет 200 км/ч.

Производитель китайских авто премиум-сегмента Dongfeng объявил о начале продаж и обнародовал характеристики своего минивэна Voyah Dreamer. Как сообщает Carscoops, это самый быстрый минивэн в мире.

Dongfeng Voyah Dreamer внешность, Dongfeng Voyah Dreamer экстерьер, Dongfeng Voyah Dreamer дизайн
Dongfeng Voyah Dreamer впервые показали на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2021 года
Фото: carscoops.com
Dongfeng Voyah Dreamer внешность, Dongfeng Voyah Dreamer экстерьер, Dongfeng Voyah Dreamer дизайн
Первые авто отправятся к своим владельцам в июле 2022 года
Фото: carscoops.com

В его внешности доминирует огромная массивная решетка радиатора и присутствует много хромированных элементов. Dongfeng Voyah Dreamer имеет полностью светодиодные фары и маленький дорожный просвет.

Размеры Dongfeng Voyah Dreamer:

  • Длина — 5315 мм
  • Ширина — 1985 мм
  • Высота — 1820 мм
  • Колесная база — 3200 мм

Минивэн Dongfeng Voyah Dreamer предлагается в четырех- или семиместной конфигурации.

Dongfeng Voyah Dreamer салон, Dongfeng Voyah Dreamer интерьер, Dongfeng Voyah Dreamer передняя панель
На приборной панели Dongfeng Voyah Dreamer расположены сразу три экрана
Фото: carscoops.com

Первая предлагает роскошные апартаменты сродни моделям Maybach, вторая – компоновку 2 + 2 + 3 с двумя "капитанскими" креслами второго ряда и багажник объемом 427 литров.

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Оснащение минивэна включает сдвижные двери с электроприводами, обивку из веганской кожи, сиденья с подогревом/вентиляцией и "оттоманками", аудиосистему DYN Audio, возможность подключения интернета 5G, автопилот уровня 2+ и адаптивную пневмоподвеску.

Характеристики Dongfeng Voyah Dreamer

В электрическом исполнении минивэн EV Voyah Dreamer оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 429 л. с. и крутящим моментом 620 Нм. С 0 до 100 км/ч он разгоняется за 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Запас хода электроминивэна составляет 600 км.

Dongfeng Voyah Dreamer салон, Dongfeng Voyah Dreamer интерьер, Dongfeng Voyah Dreamer второй ряд
Dongfeng Voyah Dreamer предлагается в четырех- или семиместной конфигурации
Фото: carscoops.com
Dongfeng Voyah Dreamer салон, Dongfeng Voyah Dreamer интерьер, Dongfeng Voyah Dreamer второй ряд
Dongfeng Voyah Dreamer предлагается в четырех- или семиместной конфигурации
Фото: carscoops.com

Гибридная версия помимо двух электромоторов имеет еще и 1,5-литровый турбированный двигатель. Благодаря ему пробег электрокара на одной зарядке увеличивается до 700 км. Правда, такой первую сотню набирает уже за 6,9 секунды.

Dongfeng Voyah Dreamer внешность, Dongfeng Voyah Dreamer экстерьер, Dongfeng Voyah Dreamer дизайн
Минивэн выпускается в полностью электрической и в гибридной версиях
Фото: carscoops.com

В Китае Voyah Dreamer стоит от 380 000 до 480 000 юаней (59 694–75 403 долларов) за семиместный автомобиль и от 600 000 юаней (94 254 доллара) за четырехместный.

Ранее Фокус писал, что китайский концерн Dongfeng готовит электрический клон Hummer мощностью свыше 1000 л. с.