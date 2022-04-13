В одном флаконе: в продаже появился Maybach и спорткар среди минивэнов (фото)

В Китае начали продавать минивэн Dongfeng Voyah Dreamer, который обеспечивает роскошь на уровне Maybach, в электрической версии развивает 429 л. с., разгоняется до "сотни" за 5,9 секунды и едет 200 км/ч.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Производитель китайских авто премиум-сегмента Dongfeng объявил о начале продаж и обнародовал характеристики своего минивэна Voyah Dreamer. Как сообщает Carscoops, это самый быстрый минивэн в мире.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Dongfeng Voyah Dreamer впервые показали на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2021 года Фото: carscoops.com [ + – ] Первые авто отправятся к своим владельцам в июле 2022 года Фото: carscoops.com

В его внешности доминирует огромная массивная решетка радиатора и присутствует много хромированных элементов. Dongfeng Voyah Dreamer имеет полностью светодиодные фары и маленький дорожный просвет.

Размеры Dongfeng Voyah Dreamer:

Длина — 5315 мм

Ширина — 1985 мм

Высота — 1820 мм

Колесная база — 3200 мм

Минивэн Dongfeng Voyah Dreamer предлагается в четырех- или семиместной конфигурации.

[ + – ] На приборной панели Dongfeng Voyah Dreamer расположены сразу три экрана Фото: carscoops.com

Первая предлагает роскошные апартаменты сродни моделям Maybach, вторая – компоновку 2 + 2 + 3 с двумя "капитанскими" креслами второго ряда и багажник объемом 427 литров.

Важно

Показан самый мощный серийный электромобиль из США: и это седан! (фото)

Оснащение минивэна включает сдвижные двери с электроприводами, обивку из веганской кожи, сиденья с подогревом/вентиляцией и "оттоманками", аудиосистему DYN Audio, возможность подключения интернета 5G, автопилот уровня 2+ и адаптивную пневмоподвеску.

Характеристики Dongfeng Voyah Dreamer

В электрическом исполнении минивэн EV Voyah Dreamer оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 429 л. с. и крутящим моментом 620 Нм. С 0 до 100 км/ч он разгоняется за 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Запас хода электроминивэна составляет 600 км.

[ + – ] Dongfeng Voyah Dreamer предлагается в четырех- или семиместной конфигурации Фото: carscoops.com [ + – ] Dongfeng Voyah Dreamer предлагается в четырех- или семиместной конфигурации Фото: carscoops.com

Гибридная версия помимо двух электромоторов имеет еще и 1,5-литровый турбированный двигатель. Благодаря ему пробег электрокара на одной зарядке увеличивается до 700 км. Правда, такой первую сотню набирает уже за 6,9 секунды.

[ + – ] Минивэн выпускается в полностью электрической и в гибридной версиях Фото: carscoops.com

В Китае Voyah Dreamer стоит от 380 000 до 480 000 юаней (59 694–75 403 долларов) за семиместный автомобиль и от 600 000 юаней (94 254 доллара) за четырехместный.

Ранее Фокус писал, что китайский концерн Dongfeng готовит электрический клон Hummer мощностью свыше 1000 л. с.