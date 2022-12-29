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На європейський ринок виходить дорогий електрокросовер від Dongfeng (фото)

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Voyah Free — китайський електрокросовер преміумкласу

Електричний кросовер Voyah Free отримав два двигуни загальною потужністю 488 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 4,7 с і має запас ходу 505 км.

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У Європі стартують продажі нового Voyah Free. Перші 500 електрокросоверів від преміального підрозділу Dongfeng прибули до Норвегії і доступні там за ціною від 719 000 крон ($72 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Електрокар досягає 4,9 м у довжину

Новий Voyah Free — великий п'ятимісний кросовер з обтічним дизайном. Він має довгий капот, високу віконну лінію і висувні дверні ручки. Широка "паща" решітки радіатора поєднується з довгастими діодними фарами. За розмірами електрокар можна порівняти з Audi Q8 E-Tron і BMW iX.

Габарити Voyah Free 2022:

  • Довжина – 4905 мм
  • Ширина – 1950 мм
  • Висота – 1660 мм
  • Колісна база – 2960 мм
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На передній панелі встановлені три дисплеї

Салон Voyah Free оброблений шкірою, а панорамний дах доповнений функцією регулювання тонування. На передній панелі встановлені три дисплеї, один із яких відведений для переднього пасажира. Крісла першого ряду отримали електропривод та підігрів, а розділяє їхня висока центральна панель.

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До Європи приїхала версія з повним приводом та двома моторами сумарною потужністю 488 к. с. Вона розганяється до 100 км/год за 4,7 сек і розвиває 200 км/год, а батарея на 106 кВт∙год забезпечує запас ходу в 505 км.

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Запас ходу Voyah Free складає 505 км

Примітно, що у Китаї палітра версій Voyah Free ширша. Зокрема, доступний початковий задньопривідний варіант на 347 к. с. із запасом ходу 475 км та топова 694-сильна версія.

Раніше Фокус повідомляв, що Voyah випустили електрокар із запасом ходу 730 км.