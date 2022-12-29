На европейский рынок выходит дорогой электрокроссовер от Dongfeng (фото)
Электрический кроссовер Voyah Free получил два мотора общей мощностью 488 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и обладает запасом хода 505 км.
В Европе стартуют продажи нового Voyah Free. Первые 500 электрокроссоверов от премиального подразделения Dongfeng прибыли в Норвегии и доступны там по цене от 719 000 крон ($72 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Voyah Free – большой пятиместный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него длинный капот, высокая оконная линия и выдвижные дверные ручки. Широкая "пасть" решетки радиатора сочетается с продолговатыми диодными фарами. По размерам электрокар сопоставим с Audi Q8 E-Tron и BMW iX.
Габариты Voyah Free 2022:
- Длина – 4905 мм
- Ширина – 1950 мм
- Высота – 1660 мм
- Колесная база – 2960 мм
Салон Voyah Free отделан кожей, а панорамная крыша дополнена функцией регулирования тонировки. На передней панели установлены три дисплея, один из которых отведен для переднего пассажира. Кресла первого ряда получили электропривод и подогрев, а разделяет их высокая центральная панель.
В Европу приехала версия с полным приводом и двумя моторами суммарной мощностью 488 л. с. Она разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и развивает 200 км/ч, а батарея на 106 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 505 км.
Примечательно, что в Китае палитра версий Voyah Free шире. В частности, доступны начальный заднеприводной вариант на 347 л. с. с запасом хода 475 км и топовая 694-сильная версия.
Ранее Фокус сообщал, что Voyah выпустили электрокар с запасом хода 730 км.