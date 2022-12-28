Свыше 1000 сил и езда боком: в Китае рассекретили конкурента электрического Hummer (фото)

Внедорожник Dongfeng Menshi Hero получит блокировки дифференциалов, управляемые задние колеса и пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. Запас хода электрокара составит до 800 км.

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В интернет попали первые фото Dongfeng Menshi Hero. Брутальный электрический внедорожник поступит в продажу с 2023 года по цене примерно от 100 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Концептуальная версия электрокара дебютировала в августе на автошоу в Чэнду. Модель позиционируется как конкурент электрическому GMC Hummer EV и будет доступна в двух версиях – внедорожник и пикап.

[ + – ] Внедорожник отличается агрессивным рубленным дизайном Фото: autohome.com.cn

Новый Dongfeng Menshi Hero сохраняет агрессивный рубленный дизайн прототипа и отличается от него лишь деталями. В частности, бамперы не столь массивные, а колесные арки меньше по размерам. Кроме того, отсутствуют внедорожные аксессуары вроде дополнительной оптики или багажника на крыше.

Салон Dongfeng Menshi Hero не показали, но очевидно он будет таким же, как у концепта – с приплюснутым рулем, небольшой виртуальной панелью приборов и крупным сенсорным дисплеем.

[ + – ] Dongfeng Menshi Hero достигает 5,2 м в длину Фото: autohome.com.cn

Внедорожник длиной 5,2 метра предложат в двух модификациях – на 816 и 1070 л. с. Более мощный вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,2 с.

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В начальной версии установят батарею на 65 кВт∙ч и бензиновый мотор-генератор: запас хода составит около 800 км. В 1070-сильном варианте генератора не будет, но емкость батареи составит 140 кВт∙ч. Такой электромобиль Dongfeng сможет проехать 500 км без подзарядки.

[ + – ] На выбор предложат версии мощностью 816 и 1070 л. с. Фото: autohome.com.cn

Новый Dongfeng Menshi Hero оснастят полным приводом с блокировками дифференциалов и пневмоподвеской с изменяемым клиренсом. Как и GMC Hummer EV, он получит управляемые колеса и сможет ездить боком.

Ранее Фокус сообщал, что Dongfeng выпускает и лицензионную копию классического Hummer H1. Внедорожник уже поступил в продажу.